El Ayuntamiento afirma que el Plan Especial del polígono de Lloreda imposibilita instalar parques de baterías

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes que informarán desfavorablemente a la instalación de parques de baterías en el polígono industrial de Lloreda.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha explicado que este polígono industrial tiene un Plan Especial de aplicación donde tienen cabida usos industriales que no requieran de unas medidas correctoras severas.

Es por ello, que a criterio del Ayuntamiento, hace que no se puedan instalar estos parques de baterías allí, dado que en los propios informes del Gobierno del Principado de impacto ambiental se insta a imponer medidas correctivas severas, sobre todo en lo relativo a los campos electromagnéticos, al aislamiento acústico, a la protección y a las medidas contra incendios.

De ahí que haya adelantado que no informarán positivamente, cuando les sea requerido, a la instalación de estos parques de baterías en el citado polígono.

Ha precisado, en este sentido, que todas las peticiones de instalación de este parque son para el mismo polígono industrial, por lo que tienen la misma normativa de aplicación.

Al tiempo, Martínez Salvador ha recordado que el Ayuntamiento ya había dejado claro que no podían establecer distancias a la hora de conceder o no una licencia, como se pedía desde algún grupo de la oposición.

"Para sorpresa de nadie, cuando el Principado ha sacado su reglamentación, no introduce ninguna distancia", ha apostillado el edil sobre la normativa para instalar estos parques en polígonos industriales. Algo que, a su juicio, refuerza que el Ayuntamiento estaba desde el principio "acertado" en su criterio.

Ha aclarado, eso sí, que esto no quiere decir que no pueda llegar a haber en el concejo parques de baterías. Según el concejal, los podrá haber en otro polígono industrial que esté pensado para otro tipo de industria y, por tanto, también esté garantizada esa mayor lejanía con los domicilios de los vecinos de Gijón.