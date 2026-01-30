El Ayuntamiento de Allande alerta del riesgo de desprendimiento de aspas de un aerogenerador del parque eólico del Palo

Archivo - Parque eólico Sierra de Lagos, en Allande. Puerto del Palo. Eólicos en el suroccidente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Allande ha informado este viernes de que existe riesgo de desprendimiento de aspas en la torre número 54 del parque eólico del Palo, debido a las fuertes rachas de viento registradas en la zona.

Tras recibir una alerta del 112 y contactar con la empresa EDP, responsable del parque, se ha procedido al cierre del camino de acceso a partir del aerogenerador número 53, "hasta nuevo aviso", según señala el Consistorio en un comunicado a través de su cuenta en la red social Facebook.

El Ayuntamiento solicita a los vecinos y usuarios de la zona que extremen las precauciones y respeten las medidas de seguridad, evitando transitar por el área afectada mientras dure la alerta.