OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, ha anunciado esta semana la ampliación del horario de apertura de los cuatro centros de estudios municipales con motivo del periodo de exámenes.

La medida ha quedado fijada para entrar en vigor desde el miércoles 9 de diciembre hasta el lunes 25 de enero, según ha informado la edil.

Los centros de estudios de El Berrón, Lugones, La Fresneda y Pola de Siero permanecerán abiertos de lunes a viernes de 9.00 a 00.00 horas, así como los sábados y domingos de 10.00 a 20.00 horas.

No obstante, estas instalaciones municipales permanecerán cerradas los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero. La concejala ha destacado que con esta ampliación buscan facilitar a los estudiantes del concejo la preparación de sus exámenes, "poniendo a su disposición espacios de estudio durante más horas y también los fines de semana".