El Ayuntamiento de Avilés mejorará la pista deportiva de Valdés Salas con reparaciones en la grada y nuevos cierres

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo obras de mejora en la pista deportiva ubicada en la calle Valdés Salas, en el polígono de La Magdalena, como parte de su programa de mantenimiento de instalaciones municipales. Las actuaciones, que se prolongarán durante dos meses, incluirán la reparación de la grada y la sustitución de los cierres metálicos en los fondos del recinto.

La intervención en la grada responde al deterioro de su estructura de hormigón, donde se han detectado grietas, desconchones y zonas en las que queda expuesta la armadura, lo que podría comprometer su integridad estructural si no se actúa. El objetivo, señalan desde el Ayuntamiento, es corregir estos daños de forma preventiva mediante limpieza, saneado, aplicación de tratamiento anticorrosión, reposición del enfoscado y utilización de mortero específico de reparación.

En cuanto a los fondos de la pista, los cierres metálicos actuales resultan ineficaces para contener los balones y generan ruidos que afectan al vecindario. Por ello, serán retirados y sustituidos por redes de protección de malla textil, con una altura superior y diseño similar al de los pabellones deportivos. Además, en el fondo próximo a la calle Valdés Salas se instalará un cierre tipo Hércules, de color verde y 2 metros de altura, que incluirá un portón de acceso de 6 por 2 metros.

Los trabajos también contemplan la cimentación de la nueva estructura metálica de los fondos, mediante la excavación de pozos y vertido de hormigón, así como la instalación de la red de protección sobre pilares metálicos fijados con cables de acero y bridas plásticas.

La empresa adjudicataria de estas obras es Mevals Proyectos y Construcciones, por un importe total de 38.599 euros.