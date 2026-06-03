El Ayuntamiento de Bimenes llama a los vecinos a extremar la precaución ante una oleada de robos en domicilios

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bimenes ha recurrido a sus cuentas en redes sociales para advertir a los vecinos de la proliferación de una serie de robos en domicilios.

A través de su cuenta en la red social Facebook se hacen eco, en un mensaje de este martes, de varios delitos, principalmente robos en domicilios e incluso con los dueños dentro de las casas.

Así, piden la "máxima alerta" ante un vehículo, un Peugeot 206 azul, del que ofrecen más información en su mensaje para que los vecinos avisen inmediatamente a la Guardia Civil si lo ven. Además, piden a los ciudadanos que mantengan las casas con un mínimo de seguridad y que no dejen puertas ni ventanas abiertas.