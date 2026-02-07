El Ayuntamiento de Castrillón tramita por vía urgente la consolidación de la nueva galería visitable de la mina de Arnao

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castrillón ha abierto el proceso de licitación con carácter urgente para el proyecto de puesta en seguridad, consolidación y acondicionamiento de una nueva galería en la Mina de Arnao con fines turísticos. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 616.780,62 euros (impuestos incluidos). Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 20 de febrero para presentar sus ofertas.

Según los pliegos técnicos, las actuaciones principales comprenden la excavación y saneo de roca para perfilar la sección de la galería y hacerla visitable, así como el saneo manual de bloques inestables por parte de oficiales especialistas.

Para garantizar la estabilidad estructural, se instalarán cerchas metálicas de acero tipo TH-21 y cuadros de madera de pino tratada, espaciados cada metro y ajustados a la geometría de la mina.

En el apartado de instalaciones, el proyecto contempla la reforma del cuadro eléctrico de baja tensión y la implementación de un sistema de iluminación LED con proyectores orientables y luminarias estancas.

Asimismo, se ampliará el sistema de detección y alarma de incendios del actual Museo de la Mina de Arnao, integrando detectores óptico-térmicos inteligentes y alumbrado de emergencia con una autonomía mínima de una hora.

RESTRICCIONES PATRIMONIALES Y MEDIOAMBIENTALES

Dada la relevancia del emplazamiento, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), las obras están sujetas a estrictos condicionantes de Patrimonio Cultural.

Queda expresamente prohibido el uso de cemento tipo Portland en las juntas de los paramentos pétreos, siendo obligatorio el empleo de morteros únicamente de cal para garantizar la compatibilidad con los materiales históricos. Además, un arquitecto deberá supervisar la adecuación museística del espacio.

Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto debe asegurar la total inafección de la Red Natura 2000 (ZEC/ZEPA Cabo Busto-Luanco). Se establece como prioridad absoluta evitar cualquier daño a la población de la planta Brassica oleracea en el entorno inmediato, y se prohíbe el vertido de materiales contaminantes que puedan alterar las aguas de la playa de Arnao.

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de cuatro meses y medio a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo. Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de febrero de 2026 para presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.