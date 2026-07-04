El Ayuntamiento de Colunga habilita un nuevo aparcamiento público

Obras de acondicionamiento de la parcela donde se ubica el nuevo aparcamiento público. - FORO ASTURIAS

COLUNGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colunga ha puesto en marcha un nuevo aparcamiento público con capacidad para unas 50 plazas en los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Con esta nueva infraestructura, el Gobierno local pretende mejorar el estacionamiento en la villa durante la temporada estival y responder al incremento de la demanda de plazas en los meses de mayor afluencia de visitantes.

"La actuación es el resultado de un trabajo iniciado hace casi un año. Consciente de que Colunga perdería parte de los aparcamientos utilizados en veranos anteriores debido al desarrollo de nuevas edificaciones, el Ayuntamiento registró el 11 de septiembre de 2025 la solicitud de autorización de uso de la parcela ante la Dirección General de la Guardia Civil, anticipándose a las necesidades de estacionamiento previstas para este verano", destaca el alcalde, José Ángel Toyos, en una nota de prensa.

Fruto de esas gestiones, añade en la misma nota, "el Ministerio del Interior ha concedido al Ayuntamiento la autorización para utilizar los terrenos del antiguo acuartelamiento como aparcamiento público". Según expone, la resolución establece una autorización inicial de un año, prorrogable por periodos idénticos hasta un máximo de cuatro años, previa solicitud municipal e informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Toyos destaca que esta actuación "es un ejemplo de planificación y gestión". El Ayuntamiento ha acondicionado la parcela que comunica con el centro de la villa en apenas 150 metros, "convirtiéndose en una alternativa especialmente útil tanto para vecinos como para visitantes".