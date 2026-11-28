María José Fernández y Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han ofrecido una rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento de Siero ha concedido en 2026 un total de 193 ayudas, por importe de 77.737,57 euros, en concepto de ayudas de Garantía Energética.

Estas ayudas contaban con un presupuesto de 90.000 euros. El objeto de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, era garantizar que las personas o unidades familiares que carezcan de recursos suficientes, afronten los gastos de los suministros energéticos de su vivienda habitual. Las ayudas oscilan entre los 600 y los 840 euros en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

Para concurrir a esta subvención, los interesados podían presentar facturas de electricidad, gas, carbón, leña y gasóleo, así como al alta de suministros energéticos tras un corte de energía. La cuantía concreta de cada ayuda se determina en función de los gastos justificados por la persona solicitante. Podían concurrir a la convocatoria las personas mayores de edad o emancipadas y las unidades familiares empadronadas en el término municipal de Siero que carezcan de recursos suficientes y cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Los beneficiarios de estas ayudas no podías superar los siguientes límites económicos máximos de ingresos brutos anuales familiares, calculados en función del Salario Mínimo Interprofesional.

La edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas destacó que "con estas ayudas queremos seguir apoyando a las personas y familias que, pese a contar con ingresos, tienen dificultades para hacer frente a los gastos energéticos de su vivienda habitual. Este año hemos concedido 193 ayudas. Todas las personas que presentaron solicitud y cumplían con los requisitos de la convocatoria, han resultado beneficiarias".