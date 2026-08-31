El Ayuntamiento convoca sus concursos de carteles y fotografía para ilustrar el 8M de 2027

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de Igualdad, ha abierto la convocatoria de la XXVIII edición de los concursos de carteles y fotografía con los que se ilustrará la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de 2027, con un plazo de presentación de trabajos que permanecerá abierto hasta el 30 de octubre, incluido.

El concurso de carteles está dirigido a personas mayores de 18 años y establece un premio de 900 euros para la propuesta ganadora, que se convertirá en la imagen oficial del 8M de 2027 en Avilés.

El tema deberá estar relacionado con la jornada conmemorativa y el diseño deberá incluir la leyenda 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres o un lema relacionado con la celebración.

Podrán participar personas mayores de 18 años con nacionalidad española o residencia en España, salvo quienes hayan ganado el certamen en los dos años anteriores, el personal vinculado a la Concejalía de Igualdad y quienes formen parte del jurado. Cada participante podrá presentar un único proyecto, que deberá ser original o inédito y presentarse sin firma.

El jurado valorará la originalidad, la calidad técnica y artística y la trascendencia social de los trabajos. Los carteles deberán tener unas dimensiones de 50 por 70 centímetros.

Por su parte, el XXVIII Concurso de Fotografía está dirigido exclusivamente a mujeres mayores de 18 años y contempla un premio de 500 euros para la obra ganadora. Las participantes deberán tener nacionalidad española o residir en España y no podrán haber resultado premiadas en cualquiera de las modalidades del certamen en los dos años anteriores.

Cada autora podrá presentar hasta cinco fotografías en blanco y negro y otras cinco en color. Las obras deberán ser originales o inéditas, presentarse sin firma y tener un tamaño mínimo de 15 por 20 centímetros. No se admitirán imágenes obtenidas mediante composiciones de varias fotografías ni aquellas que incorporen efectos digitales.

Las fotografías deberán incluir un lema y, al igual que en el concurso de carteles, no podrán incorporar imágenes identificables con marcas corporativas. Cuando aparezcan personas reconocibles, deberá aportarse autorización para el uso de su imagen y, en el caso de menores, el permiso de sus progenitores o tutores.

Las propuestas de ambos concursos deberán presentarse junto con la documentación requerida a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés.