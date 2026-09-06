El Ayuntamiento de Degaña decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en un accidente en la AS-15

Efecivos de Bomberos en el lugar del accidente en la AS-15. - SEPA

DEGAÑA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Degaña ha decretado tres días de luto oficial tras la muerte esta madrugada de dos jóvenes, vecinos del municipio, en un accidente de tráfico en la AS-15 coincidiendo con las fiestas locales de Cerredo, que han sido suspendidas.

Según consta en un decreto firmado por el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y al que ha tenido acceso Europa Press, la medida responde a la "conmoción y dolor" de los vecinos ante este hecho. Durante el periodo de luto oficial, las banderas de la Casa Consistorial ondearán a media asta como símbolo de duelo.

Desde el Ayuntamiento han trasladado sus "más sentidas condolencias" a los familiares y seres queridos de los fallecidos.