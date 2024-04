El Ayuntamiento de Gijón encarga un estudio sobre contaminación e ingresos por enfermedades cardiorrespiratorias

Los resultados estarán antes de fin de año

GIJÓN, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles (PP), ha avanzado este viernes, en la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, en respuesta a una pregunta de Podemos sobre la elaboración de un estudio epidemiológico, que en esta semana se ha adjudicado a la Universidad de Oviedo el contrato para realizar el mismo.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento gijonés, Pintueles ha explicado que, a través del Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental, ya se han iniciado los trabajos para la elaboración de un informe/estudio sobre el impacto que tiene la contaminación atmosférica sobre la salud de los gijoneses.

En este sentido, ha apuntado que una parte importante del mismo se va a hacer a través de un contrato con la Universidad de Oviedo, a la que se le ha encargado que elabore un informe que tenga un formato "accesible y fácilmente comprensible" de cara su difusión a la ciudadanía, especialmente aquellos colectivos que por sus condiciones de salud puedan verse más afectados en su calidad de vida como consecuencia de la contaminación atmosférica.

A este respecto, ha indicado que el plazo marcado para concluir su elaboración es de seis meses desde su adjudicación, por lo que esperan poder tener antes de que finalice el presente año información específica sobre la relación entre los días en que se registran episodios de superación de los valores de calidad del aire en el municipio y el incremento de los ingresos hospitalarios relacionados con enfermedades cardíacas y respiratorias, geolocalizando además el lugar de residencia del paciente afectado.

En concreto, se van a analizar los cuadros hospitalarios generados por 12 afecciones graves: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, disritmia cardíaca, hemorragia cerebral, oclusión y estenosis cerebral, accidentes cerebrovasculares, infección respiratoria, neumonía, EPOC y enfermedades cardiorrespiratorias, bronquitis y bronquiolitis, bronquitis crónica y asma.

En cuanto a un posible solapamiento con los trabajos realizados por el Principado de Asturias, el edil ha confirmado que no lo va a haber.

Sobre ello, ha apuntado que, de hecho, los datos necesarios para la elaboración de este informe/estudio encargado por la Concejalía de Medio Ambiente serán extraídos del sistema de información sobre la salud y Medio Ambiente que vienen desarrollando mediante convenio la Universidad de Oviedo y la Consejería de Salud.

Según Pintueles, son datos que se llevan recopilando desde el año 2016 y, con este nuevo trabajo encargado por el Ayuntamiento, lo que se pretende es "sistematizarlos", es decir, extraer, especificar e interpretar estos datos de los que ya se dispone a las particulares circunstancias de salud y calidad ambiental que se dan en Gijón, y especialmente en la zona Oeste.

Al tiempo, ha recalcado que el pasado 11 de abril, acompañado de personal técnico de la Concejalía, mantuvo una reunión en la Consejería de Salud con el responsable de epidemiología ambiental, para solicitar también su colaboración en esta actuación. "Y he decir que su disposición a ayudarnos fue total y absoluta", ha agradecido.

Además, el edil ha señalado que el Gobierno autonómico, en el marco del Plan Estratégico de Calidad del Aire en el Principado de Asturias, está obligado, según él, a través de sus direcciones generales de Salud Publica y de Calidad del Aire, a "el diseño y realización de estudios epidemiológicos específicos para las zonas consideradas como prioritarias, y que cuentan con planes específicos de actuación, sobre los efectos de la contaminación en la población, principalmente en sectores especialmente sensibles de la misma", ha citado.

Pintueles ha concretado que de igual forma lo está al establecimiento de "un sistema específico de vigilancia epidemiológica de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en Asturias en las Zonas de Alta Sensibilidad".

A este respecto, ha incidido en que, pese a que así figuran esas "obligaciones competenciales" de la administración autonómica, no habían tenido ninguna noticia de que el Gobierno del Principado estuviera realizando estos trabajos que ahora ha encargado el Ayuntamiento desde el ámbito municipal.

Pintueles ha recalcado que no fue hasta tras días después de que se reuniera en la Consejería de Salud con el responsable de epidemiología cuando el Principado, a través de un medio de comunicación, comunicó que también estaba poniendo en marcha estos trabajos a los que está "obligado", algo que ha atribuida a una "mera casualidad y no guarda ninguna relación con haber tenido previamente conocimiento de los planes propios del Ayuntamiento de Gijón que se le trasladaron". "O a lo mejor no, y si hay una causalidad", ha agregado, antes de celebrar de igual modo la "feliz coincidencia".