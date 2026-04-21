El Ayuntamiento espera la máxima celeridad del Principado para conceder las licencias de La Barquerina

Archivo - Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de de Villaviciosa ha emitido este martes una nota de prensa en la que muestra "satisfacción y alivio" por la solución relativa a los edificios de La Barquerina. "Ahora confiamos que los dos expedientes pendientes de la Dirección General de Urbanismo del Principado de Asturias, se puedan resolver con la máxima celeridad posible, para tranquilidad de los propietarios de viviendas y de la empresa afectada, y para que podamos conceder cuanto antes las licencias de primera ocupación en un caso, y de construcción de un nuevo edificio, en otro", ha indicado el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Segun han informado desde el consistorio, la Demarcación de Costas en Asturias ha notificado a la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias y al Ayuntamiento de Villaviciosa la resolución definitiva de la Directora General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica del expediente de modificación de la servidumbre de protección relativo al plan especial de La Barquerina.

Se trata de una resolución que pone fin al procedimiento iniciado para dar una solución al problema surgido con el deslinde realizado en 2002, y se produce una vez que, el pasado lunes 13 abril, concluyera el plazo legal de un mes desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 12 de marzo, del acuerdo de incoación, sin que se produjera ninguna alegación.

El Ayuntamiento de Villaviciosa, había dado conformidad a la propuesta de modificación mediante escrito presentado el pasado 9 de abril, con base en un informe técnico por el Arquitecto Jefe de Servicio de la Oficina Técnica Municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Desde el punto de vista urbanístico, la nueva delimitación de la servidumbre de protección en el tramo indicado genera que las edificaciones construidas sobre rasante en las parcelas (afectadas) del Plan Especial del Parque Fluvial La Barquerina (PELB), queden completamente fuera de dicha zona de servidumbre de protección.

En el documento, desde el Ayuntamiento también se recordó, que respecto a las dos parcelas que tienen una afectación parcial bajo rasante "se entiende será de aplicación lo dispuesto en el vigente texto refundido del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina (PELB), informado de forma favorable por Costas y Principado de Asturias.

El mismo día de finalización del plazo, el Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, había solicitado "la máxima celeridad que sea posible dentro del marco legal para la resolución, primero del expediente de modificación del deslinde iniciado ante el Ministerio, y los dos expedientes de suspensión y sancionador iniciados por la Consejería que afectan a uno de los edificios".