El Ayuntamiento forma a diez personas desempleadas en estructuras metálicas

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diez personas desempleadas se forman, desde el martes 28 de octubre y hasta el 10 de diciembre, en operaciones de acabados y expediciones de estructuras metálicas, gracias a una nueva acción formativa puesta en marcha por la sección municipal de Formación y Empleo, en este caso en colaboración con las empresas Bartusol e Idesa.

El concejal de Formación y Empleo de Avilés, Juan Carlos Guerrero, ha saludado este miércoles al alumnado participante en un acto institucional de bienvenida desarrollado en el Centro de Empleo Europa.

También han estado presentes Iván Vázquez Arias, director general de Barturol, Arturo Ordoñez Domíngez, director jurídico y de RRHH de Idesa y María Pérez Medina, secretaria general de Femetal. Han estado acompañados por representantes de las organizaciones firmantes del pacto de concertación social 'Avilés Innova'.