El Ayuntamiento de Gijón acepta reforzar la presencia policial en el barrio de Pumarín

El presidente de la Asociación Vecinal 'Severo Ochoa' del barrio gijonés Pumarín, Roberto de Besa Pérez, interviene en el Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gijón ha aceptado, en el Pleno Municipal celebrado este miércoles, un ruego del PSOE para incrementar la vigilancia en el barrio de Pumarín, ante las quejas vecinales por el aumento de 'inseguridad' y el "deterioro de la convivencia".

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo, ha trasladado a los vecinos de Pumarín su comprensión ante la preocupación manifestada y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento "con la seguridad, la conveniencia y la tranquilidad de todos los barrios".

Dicho esto, ha asegurado que desde la Policía Local se viene trabajando desde hace meses para dar respuesta a las preocupaciones trasladadas por los vecinos y se han adoptado medidas concretas, además de que se ha reforzado la actuación policial en la zona.

Como ejemplo, ha recordado que, tras una denuncia vecinal recibida el pasado 17 de agosto por registro, dos días después se llevó a cabo una inspección dentro del ámbito de la competencia de la Policía Local de los locales aludidos en la citada denuncia.

A partir de estas actuaciones, según la edil, se ha venido desarrollando un dispositivo especial de refuerzo de la presencia policial en el entorno, que está dando lugar a múltiples intervenciones.

"No estamos ante una situación que se haya dejado sin atender", ha defendido Bravo, a lo que ha agregado que las medidas empleadas están dando sus frutos. Pese a ello, ha aceptado el ruego de continuar reforzando la presencia policial en la zona y adaptar esta a la evolución de la situación.

Unido a ello, en el Pleno, por otra parte, ha intervenido el presidente de la Asociación Vecinal 'Severo Ochoa', de Pumarín, Roberto de Besa Pérez, quien ha agradecido la intervención de la Policía Local, el pasado día 8, en la calle Río Muni, una actuación reclamada por los vecinos en numerosas ocasiones, la primera vez el 5 de noviembre de 2025.

Ha advertido, eso sí, de que por el barrio de Pumarín falta más presencia de agentes uniformados. Sobre los hechos que han ocurrido en la calle Río Muni, ha considerado son lo "suficientemente importantes" como para tomarlos en cuenta, a lo que ha indicado que hubo agresiones a vecinos, robos de móviles y otros delitos.

NAVAL AZUL

Por parte de Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, ha presentado un ruego para recuperar la participación y el consenso en el desarrollo de Naval Azul.

Ha lamentado, en este sentido, que el Gobierno local presentará un Plan Especial aprobado en la Junta de Gobierno "y de espaldas a todos los grupos de la oposición", después de una sola sesión de la Mesa de Trabajo sobre Naval Azul, aprobada por unanimidad de este Pleno.

"Mientras tanto, seguimos con una adecuación provisional bastante pobre y con muchas dudas sobre el futuro proceso de desarrollo y de atracción de inversores para el clúster de Economía Azul que debería concentrar el 80% de los usos del suelo", ha remarcado. Con todo, ha instado al Ejecutivo municipal a instarles a que, al menos, se reactive la participación de grupos municipales, agentes políticos y sociales.

El edil de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, ha defendido que han llevado a cabo más de 20 reuniones con grupos políticos y entidades de toda índole que estaban interesadas en poder aportar y en poder colaborar con Naval Azul, a lo que ha apuntado que seguirán con la misma línea de trabajo.

Ha avanzado, en línea con ello, que esperan convocar la semana que viene la citada Mesa de Trabajo para que se pueda explicar el proyecto en los términos en que se aprobó inicialmente por la Junta de Gobierno. Ha recordado, antes de aceptar el ruego, que todavía quedan muchos días de exposición pública donde se pueden presentar alegaciones.

FONDO DE COOPERACIÓN

Por parte del concejal de IU Alejandro Farpón, además, se ha presentado un ruego sobre la adhesión del Ayuntamiento al Fondo Asturiano de Cooperación y Solidaridad, que ha visto como una oportunidad para que Gijón reafirme su "larga" trayectoria de compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos.

Farpón ha explicado que la incorporación de Gijón a este Fondo permitiría reforzar la colaboración con el resto de municipios e instituciones asturianas, aprovechar la experiencia de las organizaciones especializadas y contribuir a que los recursos públicos lleguen allí donde más se necesitan.

Ante este ruego, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha asegurado que ya habían mostrado al Principado desde el Ayuntamiento su disposición a formar parte.

Es más, ha destacado que la Concejalía de Cooperación forma parte del grupo motor que desarrolló los estatutos constituyentes, si bien ha remarcado que los procesos y los procedimientos administrativos para la adhesión son "muy complejos".

Tanto que ha afirmado que no les están a tiempo para llegar a la fecha de Constitución, que es el próximo 3 de noviembre, por lo que no podrían adherirse, aunque si se ha comprometido a hacerlo más adelante. Incluso ha indicado que en el borrador de presupuestos de Cooperación para el año 2027 ya está consignado a una partida para este Fondo.