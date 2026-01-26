El Ayuntamiento de Gijón avanza que el nuevo pabellón deportivo de La Calzada estará terminado a principios de 2027

Imagen del encuentro. - AYTO. DE GIJÓN

GIJÓN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón adjudicará mañana en Junta de Gobierno ordinaria las obras del nuevo pabellón deportivo de la Calzada. De esta manera, los trabajos, que supondrán una inversión de 2,05 millones y contemplan un plazo estimado de 10 meses, estarán finalizados a principios de 2027, cumpliendo así con una demanda histórica del barrio.

Según informa el Consistorio en una nota de prensa, el nuevo pabellón de deportes será un edificio adosado al complejo deportivo actual, con una planta sobre rasante y una superficie construida de 1.866 metros cuadrados distribuidos en dos pistas polideportivas de medidas reglamentarias, vestuarios femeninos, masculinos y para árbitros, así como almacenes y una grada con un aforo para 168 personas.

"Hacía casi 15 años que Gijón no ponía en marcha la construcción de un pabellón deportivo. Es una gran noticia para la ciudad y da respuesta a una necesidad real de la zona oeste", afirma el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

En una reunión con la asociación de vecinos celebrada esta tarde, Villoria ha presentado además un primer planteamiento para el futuro aparcamiento que se ubicará en los terrenos de la nave de Flex y el cual contempla la creación de unas 150 nuevas plazas de aparcamiento. "Estamos cerca de llegar a un acuerdo para la compra de la parcela y listos para, una vez cerrada la operación, licitar las obras. Somos conscientes de la necesidad de aparcamiento en el barrio y el compromiso es firme", explica el edil.

Villoria también ha informado de que el Ayuntamiento valora la zona de la playa de El Arbeyal como ubicación para la Semana Negra. En este sentido, la decisión irá vinculada un estudio para generar alternativas de aparcamiento en el barrio durante la celebración del evento así como al control de los niveles de ruido y las garantías de descanso para los vecinos.

"Ubicar la Semana Negra en la zona oeste no solo implica acercar un evento cultural de primer nivel a una zona habitualmente alejada de los circuitos principales, sino que llega en un momento en el que también puede servir de altavoz para continuar con la reivindicación de los accesos a El Musel", explica Villoria.