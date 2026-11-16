El Ayuntamiento de Gijón izará una bandera de España, de grandes dimensiones, el 11 de diciembre con presencia del Jemad

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GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés inaugurará, el próximo día 11, el izado de una bandera de España de grandes dimensiones, con presencia del JEMAD, el almirante general Teodoro López Calderón.

El acto, organizado por la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud, está abierto al público, pero habrá restricciones de espacio por motivos de seguridad, según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón.

Asimismo, la bandera, que será instalada por la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, cuenta con un mástil de 25 metros de alto y una tela de 12 metros de ancho por 8 metros de altura.

"La colocación de esta bandera es una forma de representar lo que nos une", ha señalado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

"La bandera, la de nuestro país, significa algo tan básico y objetivo como el conjunto de nuestros derechos y libertades", ha agregado el edil, quien ha insistido en que es la bandera "de todos y todas".