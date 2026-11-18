El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, se reúne con representantes vecinales de Nuevo Roces. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha adelantado este miércoles que se ha comprometido con los vecinos de Nuevo Roces a instar, formalmente y de manera fundamentada en estudios técnicos y con argumentos jurídicos, tanto a la administración autonómica como a la estatal a que se adopten medidas que alivien el impacto del tráfico en el barrio.

Pintueles ha señalado que estas medidas, según los servicios municipales, "deben pasar ineludiblemente por la instalación de pantallas acústicas en ambas vías de comunicación y por reducir la velocidad permitida en este tramo de los 120 km/hora actuales a 80 km/hora".

Así lo ha indicado con motivo de la reunión con la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, para tratar distintas cuestiones que afectan a las competencias municipales de su Concejalía.

Sobre los problemas derivados del tráfico, Pintueles ha señalado que la localización de este barrio, encajonado entre dos viales de gran afluencia como son la Autovía Minera y la Ronda exterior de Gijón, sitúan a Nuevo Roces como uno de los "puntos negros" a nivel regional en materia de contaminación acústica. Así lo reconoce el propio Plan de Acción Contra el Ruido elaborado por el Gobierno del Principado de Asturias.

El edil ha incidido en que en el barrio dos de los espacios más afectados por esta problemática son equipamientos educativos, como la Escuela de Educación Infantil y el Colegio Público Xosefa Xovellanos.

Por otro lado, referente a las instalaciones que son competencia del Servicio de Parques y Jardines, ha resaltado los trabajos que se están llevando a cabo en esta semana para instalar una zona de Calistenia y una zona de equipamiento biosaludable para mayores.

Esta se quedará instalada junto a la pista deportiva situada en la avenida de Roces, frente al parque de los Locos, donde se encuentra una amplia zona de juegos infantiles que también esta siendo objeto de mejoras. Los trabajos están próximos a su finalización y suponen una inversión de 40.000 euros.

Pintueles, al tiempo, se ha comprometido a estudiar la viabilidad técnica y económica de construir un nuevo espacio de juegos infantiles en los jardines interiores del espacio comprendido entre la avenida de Roces y las calles de Ramón Gómez Lozana y César Maese Alonso.

Ha explicado, al respecto, que no es una actuación que esté recogida en los presupuestos municipales, pero de considerarse oportuna su ejecución, podría dotarse con cargo a los remanentes de tesorería que se conocerán en el primer trimestre de 2027.

Otro de los compromisos del edil es atender una petición de los vecinos en lo que respecta al control y vigilancia de la calidad del aire, como es la instalación de la unidad móvil de vigilancia de la contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Gijón.

Esta va a permanecer en Nuevo Roces durante un plazo de seis meses y permitirá conocer si en este barrio existe o no una concentración de contaminantes en el aire que pueda llegar a comprometer la salud pública.