El Ayuntamiento de Gijón recibe casi medio millón de euros para un proyecto del programa Éfeso

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GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha vuelto a situarse entre las entidades locales seleccionadas en el programa Éfeso, al resultar beneficiario de una subvención de 483.917,28 euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), correspondiente al periodo de programación 2021-2027.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, esta financiación es fruto del trabajo desarrollado desde el área municipal de Promoción de Empleo, encargada de impulsar y gestionar iniciativas orientadas a mejorar las oportunidades laborales, facilitar el acceso a la formación y favorecer la incorporación al mercado de trabajo.

La ayuda se enmarca en la segunda convocatoria del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO), una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo Plus que tiene como finalidad respaldar proyectos dirigidos a mejorar las oportunidades laborales, facilitar el acceso a la formación y favorecer la inclusión en el mercado de trabajo.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que "seguir captando financiación europea es fundamental para reforzar las políticas municipales y disponer de más recursos para desarrollar iniciativas que den respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía".

La subvención asciende a 483.917,28 euros y permitirá financiar el proyecto presentado por el Consistorio dentro de esta convocatoria, una nueva vía de colaboración entre las administraciones locales y la Unión Europea para impulsar políticas de empleo, educación y formación.

Con esta financiación, el Ayuntamiento pondrá en marcha 'Tejiendo Oportunidades II', la segunda edición de un proyecto de itinerarios integrales de formación e inserción laboral que gestionará la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE).

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 806.528,80 euros, de los que el Fondo Social Europeo Plus financia el 60 por ciento. Las acciones comenzarán en el segundo semestre de 2027 y se desarrollarán hasta 2029.

La iniciativa está dirigida a 120 personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, que podrán participar en 12 ediciones de nueve itinerarios formativos, en grupos de 10 personas.

Los itinerarios están vinculados a certificados de profesionalidad en sectores con alta demanda de profesionales en Gijón: industrias alimentarias; electricidad y electrónica, instalación y mantenimiento; comercio; administración y gestión; servicios socioculturales; y fabricación mecánica.

Cada itinerario combina la formación técnica con módulos complementarios específicos de cada sector, formación común en cultura laboral, búsqueda de empleo, competencias personales e inteligencia artificial, formación transversal en igualdad, ciudadanía europea y sostenibilidad, tutorías de seguimiento y prácticas no laborales en empresas.

Las personas participantes recibirán becas por asistencia, que se abonarán en pagos parciales para favorecer la permanencia en los itinerarios, y al finalizar podrán inscribirse en la Agencia de Colocación municipal.