El Ayuntamiento habilita la declaración responsable para 30 actuaciones de obras y primeras ocupaciones

OVIEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha aprobado la instrucción para la aplicación de la inexigibilidad de la licencia municipal de obras y primera ocupación, en desarrollo del Texto Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias.

De este modo, se abre la posibilidad de presentar declaraciones responsables como paso previo al inicio de 30 actuaciones vinculadas a la ejecución de obras y a la primera ocupación de viviendas y otros edificios. El objetivo es reducir tiempos de tramitación, favoreciendo el desarrollo de la actividad del sector.

Esta declaración responsable para la ejecución de estas actuaciones en materia de obras y primeras ocupaciones se suma a la declaración responsable vigente desde el 19 de febrero de 2013 para las licencias de apertura de actividades comerciales.

Para aquellos sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, las solicitudes se deben presentar, en todo caso, a través de la Sede Electrónica municipal. Por su parte, las personas físicas podrán presentar sus solicitudes electrónica o presencialmente, en la Oficina de Atención en materia de Registro.

Una vez presentada y registrada de entrada la declaración responsable, ésta es título habilitante para el inicio de las obras siempre que la misma se ajuste a todas las normativas como declara el interesado responsablemente. De no ser así, si la obra solicitada no puede ser autorizada por declaración responsable y ha de estar sujeta a licencia previa, o si no se acompaña a la solicitud la documentación o información requerida, se emitirá, en un plazo máximo 10 días, oficio de subsanación.