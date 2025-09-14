El Ayuntamiento impulsa la construcción de nuevas viviendas en los barrios de Sabugo y El Quirinal

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha dado un impulso decisivo a la construcción de nuevas viviendas en los barrios de Sabugo y El Quirinal mediante el avance en los correspondientes trámites urbanísticos. Por un lado, ha aprobado de manera definitiva el Proyecto de Reparcelación del Área de Planeamiento Específico entre la calle Emile Robin y la avenida de Los Telares. Por otro lado, ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle correspondiente a la calle Dolores Ibárruri.

El Área de Planeamiento Específico Emile Robin-Los Telares es uno de los ámbitos incluidos en el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (PEMRICH), comprendiendo el número 1 de la avenida de Los Telares y el número 17 de la calle Emile Robin.

Ambas propiedades, que suman 1.453,50 m2 , quedan ahora unificadas en una sola finca tras la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación. Dicha parcela cuenta con una superficie edificable de 1.511,64 m2 que se distribuirán en tres plantas y bajocubierta, respetando la fachada preexistente -de 1879- y reconstruyéndola allí donde su mantenimiento no haya sido posible. Se trata de un inmueble incluido en el Catálogo Urbanístico de Avilés, recogido en las fichas 104 y 155.

El espacio libre privado ubicado en la parte trasera de la edificación contará con uso de aparcamiento situado bajo rasante.

En el área ubicada en Dolores Ibárruri, el Estudio de Detalle que el Ayuntamiento aprueba inicialmente ordena el ámbito sin variar su superficie (3.658,05 m 2 ubicados entre las calles Dolores Ibarruri, González Abarca y la carretera AS-320) ni su edificabilidad total (12.549 m 2 ), pero sí el reparto de alturas y edificabilidades, dando lugar a cuatro lotes con alturas que oscilan entre las nueve y las once plantas, incluyendo la planta baja y el ático o bajocubierta, con volúmenes que se adaptan a la pendiente del terreno.

Los espacios libres entre los edificios se tratarán como patios escalonados de transición entre el nivel de la calle Dolores Ibarruri y la calle González Abarca, permitiendo el uso bajo rasante como garaje y el superior como espacio libre privado, incluyendo zonas verdes.