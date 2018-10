El Ayuntamiento inicia los trámites para que la Plaza de Toros sea un espacio polivalente

Publicado 25/07/2018 13:58:21 CET

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para que la Plaza de Toros de Buenavista sea un espacio polivalente siempre respetando los valores arquitectónicos e históricos del edificio.

López ha recordado que la recuperación de la Plaza de Toros es algo que se intentó resolver hace cinco años y que se fracasó. "Ahora estoy intentándolo poniendo en valor los valores arquitectónicos e históricos que hay que conservar y no destruirlos", ha explicado.

A su juicio, para que se puedan desarrollar esos usos en un porcentaje alto de días hay que cubrir la Plaza. Además, "hay que situarse en el siglo XXI y entender que en este siglo las normativas de accesibilidad y seguridad son distintas a las de hace un siglo", ha afirmado.

Por otro lado, el Alcalde ha explicado que dentro de su propuesta está tener una capacidad mínima de 5.000 personas y que la envolvente y las alturas vuelvan a tener su altura original de los años 30.

CENTRO SOCIAL DEL CRISTO-BUENAVISTA

Por otra parte, el Alcalde se ha referido a la movilización programada por SOS Viejo HUCA para pedir el centro social del Cristo-Buenavista. A su juicio, todo el mundo tiene derecho a protestar "incluso cuando no se tiene razón".

El alcalde ha recordado que la plataforma "no está legalizada". "Si alguien quiere protestar está en su justo derecho, pero no me parece bien que se proteste cuando se sabe que algo se va a conseguir, para cuando se consigue decir: 'mis protestas han servido para algo'", ha explicado.

"Creo que está clarísimo la voluntad, intencionalidad y esfuerzo que se está haciendo por parte de la alcaldía para el Cristo-Buenavista", ha afirmado.

Respecto al centro social, el regidor ha indicado que se están siguiendo los trámites burocráticos "normales". "Espero que el proyecto en un mes sea definitivo para poder ejecutarlo", ha concluido.