El Ayuntamiento de Llanes finaliza la adecuación y señalización del Trail del Cuera tras invertir casi 30.000 euros

Adecuación Y Señalización Del Trail Del Cuera. - AYUNTAMIENTO DE LLANES

LLANES, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido las obras de acondicionamiento y señalización del tramo corto del 'Trail del Cuera', una actuación que ha contado con una inversión total de 29.257,80 euros y que ha permitido poner en servicio un sendero plenamente transitable, seguro y señalizado.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención se ha enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Llanes en el Camino', financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con estos trabajos, se ha querido dar respuesta a las demandas de los usuarios, quienes encontraban tramos cubiertos de vegetación que dificultaban el paso y provocaban desvíos hacia fincas privadas, además de carecer de una trazado bien definido.

Por un lado, se ha realizado el desbroce manual con motodesbrozadora en 15 tramos, abarcando una longitud total de 3.093,58 metros y despejando un ancho mínimo de 3 metros en zonas como Grandiella, La Mazcarabia, Cuesta el Monte, Camín de La Lisa o Sillón del Pindal, entre otras. Por otro lado, se ha instalado una señalización homologada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). Esta actuación ha incluido pintura de marcas de continuidad y dirección en colores blanco y amarillo, colocación de señalización vertical con postes y carteles de inicio y fin de ruta, e instalación de elementos interpretativos como una mesa panorámica y paneles informativos en la Fuente La Valleya y la Mallada de Los Cuetos.