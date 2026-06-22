El Ayuntamiento mejora la carretera entre Granda y Colloto

El alcalde, el edil, Roberto Fernañndez, de la empresa adjudicataria del contrato; el ingeniero municipal, Juan Carlos Álvarez y Leopoldo Igleasias, de la empresa adjudicataria. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, han visitado este lunes los trabajos de reparación del vial que une Granda oeste con Colloto y que rodea las instalaciones de la Central Lechera Asturiana. En total, se renovarán cerca de 950 metros cuadrados de pavimento, con una inversión estimada cercana a los 30.000 euros.

El tramo objeto de actuación discurre desde la glorieta situada junto a los polígonos industriales de Bravo y Natalio en dirección a Granda y Colloto, bordeando dichas instalaciones.

Los trabajos se ejecutan con cargo al contrato de Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Caminos Públicos del Concejo y tienen como objetivo mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en un tramo especialmente deteriorado y con alta densidad de tráfico.

La intervención se centra en aproximadamente 300 metros de longitud, donde se está renovando el aglomerado asfáltico en un ancho medio de tres metros. Esta actuación supone, en la práctica, la rehabilitación de un carril completo de circulación, concretamente el carril derecho en sentido Colloto, que presentaba el peor estado de conservación, con numerosos baches, blandones y roturas en el firme.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que el consistorio continúa avanzando en "la mejora de las infraestructuras viarias, garantizando una red más segura y moderna, y adaptándola a las necesidades actuales y futuras tanto de los vecinos y vecinas como del tejido empresarial del concejo".