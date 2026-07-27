El Ayuntamiento de Mieres emplaza a Renfe a ampliar el número de paradas diarias de AVE con origen y destino en Madrid

Archivo - Ave trayecto Madrid-Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

MIERES, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha emplazado a Renfe a ampliar el número de paradas diarias de los trenes de alta velocidad (AVE) con origen y destino en Madrid.

A lo largo del último año, el alcalde, Manuel Álvarez, ha mantenido diversos encuentros con el presidente de la compañía ferroviaria para trasladarle esta reivindicación, la cual considera una demanda "razonable y justa".

La propuesta, según ha recordado a través de una nota de prensa, cuenta con el respaldo de la Junta General del Principado de Asturias, el Gobierno autonómico, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las organizaciones sindicales.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el incremento en la venta de billetes confirma la necesidad de adaptar el servicio, al tiempo que defienden que Mieres constituye la opción "más accesible, rápida, cómoda y económica" para más de 200.000 ciudadanos tanto de las Cuencas como de buena parte del Oriente asturiano.

"Se trata tan solo de unos minutos para RENFE que son oro para las cuencas mineras porque el AVE es clave para captar nuevas inversiones empresariales. Si estamos trabajando para conseguir inversiones y la llegada de nuevos proyectos empresariales reforzar la movilidad es clave", han destacado desde el equipo de gobierno local.