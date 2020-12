El Ayuntamiento moviliza 34 inversiones por 6,2 millones de euros a adjudicar y ejecutar a lo largo de 2021

AVILÉS/OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés movilizará inversiones por 6,2 millones de euros que serán adjudicadas y ejecutadas a lo largo del próximo año, según han adelantado este sábado la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el concejal de Obras y Diseño Urbano, Pelayo García, durante la presentación del listado de actuaciones que se financiarán con cargo a presupuestos, remanentes y bajadas de licitaciones de los últimos ejercicios.

Según indican desde el Consistorio en nota de prensa, "este volumen de inversión será posible tras un reajuste del presupuesto de manera que las licitaciones y adjudicaciones coincidan con los primeros meses del año y las obras se ejecuten antes de final del ejercicio".

En su intervención Mariví Monteserín declaró que "el objetivo es que se pudieran ejecutar en el año 21, es decir que el año que viene a estar alturas la inversiones que hoy presentamos tiene que estar ejecutada, ese es nuestro reto, porque en el 22 no sabemos si la flexibilidad del techo de gasto va a seguir en vigor".

"Para nosotros es muy importante tener presupuesto. Por eso estamos trabajando en ello, estamos ultimándolo y en unos días lo presentaremos. El presupuesto es la forma de clarificar los compromisos políticos y aquí hay unos compromisos políticos que están muy definidos: los que están en el CREA y nuestra capacidad inversora que hoy estamos presentando", dijo Monteserín.

Asimismo, ha señalado que se pretende que "Avilés no se pare, que el Covid no pare la ciudad". "Vamos a aplicar todo nuestro potencial económico en generar actividad económica y empleo. Esa es la forma no solo de mejorar la ciudad, las instalaciones públicas y la atención pública, que esa es la misión fundamental de nuestro ayuntamiento, sino también de contribuir a amortiguar, en la medida de nuestras posibilidades, los efectos económicos de la crisis en Avilés", apuntó.

Por su parte, Pelayo García explicó que se trata de un plan de inversiones que ha tenido muy en cuenta los plazos que dicen que "a 31 diciembre todo lo que este financiado con remanente tiene que estar ejecutado". "En este plan están reflejados los planteamientos de varios partidos políticos, no solo del equipo de gobierno. Se complementará con el presupuesto e incluye actuaciones en todos los barrios y en todo el ámbito del municipio", añadió.

De las 34 inversiones previstas por importe total de 6.185.390,48 euros, 4 se encuentran ya en fase de contratación, 14 están en tramitación, 11 proyectos están en redacción y 5 ya están redactados.

Los contratos que actualmente se encuentran en contratación o tramitación podrán ser licitados en enero del próximo año, mientras que los que se encuentran en redacción o ya redactados se licitarán cuando se produzca la liquidación del Presupuesto de 2020 y se incorpore el remanente del mismo.

Adicionalmente, el proyecto de Presupuesto municipal para el ejercicio 2021 incluirá un crédito para la ejecución de nuevas inversiones, en torno a los 3 millones de euros.