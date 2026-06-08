El Ayuntamiento oferta talleres de taichí gratuitos para mayores de 50 años

Avilés - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Concejalía de Ciudad Saludable, pone en marcha este verano talleres de taichí gratuitos dirigidos a personas mayores de 50 años.

La actividad, que comenzará el 1 de julio y finalizará el 12 de agosto, se desarrollará en cinco zonas verdes de otros tantos barrios de la ciudad: el Área Recreativa de Valliniello, el Parque Biosaludable de Llaranes (frente a la plaza Mayor), el Parque Biosaludable de Versalles, el Parque de La Luz y el Parque de La Carriona.

En cada ubicación llevará a cabo su actividad un grupo de hasta 20 personas, que durante una hora realizarán ejercicios prácticos para aumentar la fuerza y la integridad articular, fortalecer la musculatura y favorecer el equilibrio.