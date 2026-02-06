El Ayuntamiento de Oviedo descarta que haya restos del palacio de Alfonso II bajo la antigua fábrica de La Vega

El concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha descartado este viernes que pueda haber restos del palacio de Alfonso II en el subsuelo de la antigua fábrica de armas de La Vega, asegurando que los estudios arqueológicos que tienen, "en ningún caso apuntan a que efectivamente pueda haber esos restos".

"Lo único que dice el estudio arqueológico es que en una zona concreta hay una mancha que por su profundidad, por su entidad y por su orientación debería de analizarse de una manera más detallada", ha explicado en unas declaraciones a los medios.

El informe, consultado por Europa Press, refleja que en el área entre las naves M1 y la nave de almacenes "se percibe una de las pocas entidades de gran tamaño y orientación diferente a las naves y otras infraestructuras de la Vega". El estudio arqueológico continúa afirmando que "la anomalía señala una entidad de cierta relevancia, con una llamativa profundidad a más de un metro que sería interesante documentar para desestimar la posible existencia de restos antiguos", añadiendo que "la similar orientación de los restos con el templo de Santullano indica la necesidad de una especial cautela en este punto, ante el que se recomienda la realización de excavaciones arqueológicas".

Para el concejal, "pretender extraer de ahí otras conclusiones distintas ni es razonable, ni tiene más sentido que tratar de plantear obstáculos que dificulten, obstaculicen o hagan fracasar el desarrollo del ámbito".

Si finalmente se confirmase la existencia de estos vestigios, ha dicho, estos "supondrían un valor adicional" para el ámbito. "En ningún caso", ha agregado, condicionaría, retrasaría o dificultaría la ordenación del ámbito y su desarrollo urbanístico. Es por ello que no ve necesario tampoco paralizar el concurso de ideas para el futuro desarrollo, tal y como pedia el PSOE a la luz del informe arqueológico.

En cuanto a los plazos para realizar las excavaciones manuales, Cuesta ha dicho que ya se está preparando en el ámbito interno del Ayuntamiento la licitación para poder sacar adelante los trabajos arqueológicos, de manera "consensuada" con la Consejería de Cultura.

A su juicio, el hecho de que el PSOE local insista en afirmar que los vestigios hallados puedan ser restos del palacio de Alfonso II "no puede entenderse más que como una voluntad de encontrar obstáculos o impedimentos que dificulten o retrasen el desarrollo del ámbito".