El Ayuntamiento de Oviedo excluye a Athisa de la licitación para gestionar el albergue de animales

Albergue de Animales de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha excluido a la empresa Athisa de la licitación para gestionar el albergue de animales 'Perra Policía Lúa' en base a un informe técnico municipal que señala que no cumple alguno de los requisitos formativos exigidos para resultar adjudicataria del contrato, pendiente de renovación.

Según ha informado la Concejalía de Medio Ambiente, el informe advierte de que uno de los cursos aportados por la empresa no resulta equiparable, en cuanto al porcentaje de contenidos comunes, a la formación exigida en la licitación. Además, señala que dicha formación no ha sido impartida por una entidad acreditada por la Dirección General de Medio Rural y Pesca de Asturias.

El Ayuntamiento ha explicado que la acreditación de estas entidades garantiza que las materias se imparten con la duración establecida y que los participantes demuestran haber adquirido los contenidos mínimos exigibles.

Por estos motivos, la Mesa de Contratación, a propuesta del área de Medio Ambiente que dirige el concejal Nacho Cuesta, ha acordado la exclusión de Athisa. Al quedar excluida la única empresa licitadora, el procedimiento ha quedado desierto.

El Ayuntamiento ha anunciado que pondrá en marcha de manera inminente un nuevo proceso de contratación para la gestión del albergue.