Pacma pide que no se adjudique en Oviedo a determinada empresa la gestión del albergue municipal de animales

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha emitido este martes una nota de prensa en la que afirma mostrar su apoyo a las asociaciones y colectivos ciudadanos que están reclamando al Concejal responsable de Contratación del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias (PP), que no adjudique a Athisa Medio Ambiente la gestión del albergue municipal de animales.

"La posible adjudicación ha generado gran preocupación entre las entidades de protección animal locales, que advierten de esta empresa, vinculada principalmente a servicios de control de plagas, acumula numerosas quejas por su actividad en diferentes centros de España, y señalan que tendría hasta ocho procedimientos judiciales abiertos relacionados con presuntos delitos de maltrato animal", han advertido desde el partido.

Pacma considera que estos antecedentes "deberían bastar" para que el Consistorio actuase "con la máxima cautela" y reconsidere la adjudicación. "El Ayuntamiento todavía está a tiempo de evitar una decisión que puede comprometer seriamente el bienestar de los animales y terminar generando un problema social y judicial", ha explicado la portavoz del partido, Yolanda Morales.

El procedimiento administrativo puede continuar después de que el juzgado rechazara las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, actual responsable del centro, si bien esta resolución no resuelve el fondo del recurso contencioso-administrativo presentado contra la exclusión de la Fundación del procedimiento ni supone un pronunciamiento judicial favorable sobre la idoneidad de Athisa.

La formación política destaca la trayectoria de la actual gestora, que se encuentra al frente del albergue desde el año 2022, y considera que un servicio público tan sensible debe recaer "en entidades especializadas, con experiencia acreditada y un historial incuestionable en materia de protección animal".

ANTECEDENTES

En la citada nota de presna, Pamca señala que ya ha denunciado o cuestionado públicamente la participación de Athisa en la gestión de centros de protección animal de otras ciudades.

En Badajoz, el partido alertó en varias ocasiones, a partir de imágenes y testimonios, de perros hacinados, animales expuestos a las inclemencias meteorológicas, jaulas insalubres y acumulación de excrementos y orines. En Granada, el Ayuntamiento llegó a ordenar la reubicación de la mayoría de los perros alojados en el centro El Vivero, gestionado por Athisa, ante los problemas de encharcamiento por las lluvias. Las instalaciones ya habían sido objeto de críticas por sus deficiencias anteriormente.

La empresa también ha protagonizado controversias en Logroño, donde se tramitaron expedientes por presuntos incumplimientos graves del contrato y una prestación deficitaria del servicio. A estos antecedentes se suman la intervención del servicio que prestaba en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz y las quejas relacionadas con otros centros, como el de Motril.

Pacma también se opuso recientemente a que la recogida de animales abandonados y la gestión de los centros municipales de Valencia se adjudicaran a una unión de empresas integrada por Athisa. Para el partido, la sucesión de denuncias y conflictos obliga a todas las administraciones a extremar las precauciones antes de confiarle nuevos servicios de protección animal.