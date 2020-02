El Ayuntamiento pondrá en marcha en el curso 2020/2021 un proyecto piloto de entornos escolares seguros

Publicado 12/02/2020 18:50:57 CET

La Corporación aprueba apoyar la iniciativa Asturias, Capital Mundial de la Poesía

GIJÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha avanzado este miércoles en el Pleno Municipal que están trabajando para poner en marcha en el curso 2020-2021 un proyecto sobre entornos escolares seguros y promoción de la movilidad activa.

La idea es ponerlo en principio en un número de centros para luego ir extendiéndolo al resto. Para ello, se ha hablado con varios centros educativos, como Miguel de Cervantes, Lloreu, El Piles y Matajove, a los que se ha explicado el proyecto y se verá si quieren participar, además de recabar información de las experiencias pasadas con los itinerarios escolares seguros.

Martín ha anunciado este proyecto a colación de la iniciativa presentada por Podemos-Equo Xixón para reforzar y fomentar las rutas escolares en bicicleta y los caminos escolares seguro escolares en bicicleta y los caminos escolares seguros, que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, que votó en contra.

La medida aprobada incluye, entre otras cosas, la mejora de la señalética, y, a raíz de una enmienda del PP, la implicación de voluntarios para acompañar a los menores y una aplicación móvil para dar aviso a los padres cuando lleguen al centro.

Respecto al proyecto del Gobierno local, Martín ha indicado que se pretende fomentar una nueva cultura de movilidad de los jóvenes para que los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte colectivo sean los predominantes, pero ha recalcado que es preciso pacificar el tráfico.

Ha apuntado para ello, a tres ejes principales, como son la creación de espacios seguros y confortables a la entrada de los centros educativos, la restricción y limitación del tráfico en calles próximas y la promoción de la movilidad activa.

Asimismo, ha indicado que se lleva a cabo un abordaje integral de las medidas a desarrollar, con la implicación de los departamentos municipales afectados, de la comunidad educativa y con la colaboración externa de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Centro de Profesores y Recursos.

Se espera, asimismo, que en febrero esté la redacción del proyecto y planificar las fases del mismo. Ha recalcado, asimismo, que el proyecto de Ordenanza de Movilidad ya incluye estos caminos, con sus señalizaciones y eliminación de aparcamientos en la proximidad de los centros educativos para mejorar la visibilidad.

EL COCHE, CUANDO LLUEVE

La coalición morada y verde, por su lado, ha apostado por crear hábitos de movilidad sostenible entre los menores, lo que repercutiría en una mejor calidad de vida, así como en una reducción de tráfico y una mejora de la calidad ambiental. Ha recordado a Vox, crítico con la iniciativa, que los caminos escolares contemplan 500 metros, por lo que si para eso hace falta usar el coche es que se ha hecho muy mal para educar a los niños.

Por Ciudadanos, la concejal Ana Isabel Menéndez ha apostado por fomentar que los niños recuperen la calle y que vayan andando al colegio, y también por conseguir una implicación de la Administración "decidida y continuada".

En el caso de Foro, partido que puso en marcha estos itinerarios cuando gobernó en la ciudad, la concejala Montserrat López ha recalcado que en algunos centros sí funcionó, y hubo progenitores y profesores que se implicaron a acompañar a los menores, y hubo padres que dejaron incluso el coche e iban en bici.

Respecto al PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja ha indicado que el plan actual no está funcionando adecuadamente, con solo cinco centros adheridos. Dicho esto, ha apuntado que hay que ser "más ambiciosos" e intentar generalizar las rutas escolares seguras a la totalidad de los centros. Estas, a su juicio, favorecen la lucha contra la obesidad de los menores y una movilidad sostenible, así como que los niños gocen de más autonomía.

Más crítico fue el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, quien ha recalcado que estos caminos "no funcionan ni funcionarán", según el por qué no son prácticos. En este sentido, ha defendido que lo normal es ir en coche para que no cojan catarro los niños por la climatología adversa en la ciudad.

Una aseveración criticada por Martín, quien le ha recordado, de forma irónica, que en Gijón el abrigo, el chubasquero y el paraguas está "inventado" y hay ciudadanos que lo usan. De la misma forma, Podemos-Equo ha incidido en que en los países del Norte, con peor tiempo meteorológico, se usa la bici.

ASTURIAS, CAPITAL DE LA POESÍA

En el Pleno también se ha aprobado, por unanimidad, una proposición del Grupo Municipal de Ciudadanos para que el Ayuntamiento de su apoyo a la iniciativa Asturias Capital Mundial de la Poesía.

La edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez ha apuntado que esta efeméride se celebra cada 21 de marzo y ha explicado que la propuesta parte de la iniciativa del director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, Graciano García. Una propuesta que cuenta con el apoyo de la consejera de Cultura del Principado, Berta Piñán, y también por otros municipios y por personas, públicas y no, de diferentes signos políticos.

El concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, ha incidido en que desconocen qué lleva detrás ese nombre aún, aunque colaborarán en la medida que puedan con la iniciativa.

Y en respuesta a Foro por haber abandonado Gijón el programa cultural 'Tan Cerca' que gestionaba junto a Santander y Bilbao, ha recalcado que gastar 60.000 euros seis bolos de movilidad artística cuando no hubo dinero para adquisición de fondos en las bibliotecas municipales le parece "descompensado".

EN APOYO A LA PLANTILLA DE PIZZA HUT

En el Pleno también se ha acordado, por unanimidad, una Declaración Institucional en la que la Corporación ha expresado su

solidaridad y su deseo de una "rápida" resolución del conflicto laboral de los trabajadores de Pizza Hut, que afecta en la ciudad a 22 empleados.

Un conflicto en el que reivindican mejores condiciones laborales, con garantía del Salario Mínimo Interprofesional y que se les suministren equipos de protección adecuados, entre otras cosas. La plantilla, que ha convocado huelga el pasado mes y este, no descarta que esta se vuelva de carácter indefinido si no logran una solución.