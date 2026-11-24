SIERO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero desarrollará entre el 23 y el 27 de noviembre un total de 17 talleres socioeducativos de 'El León de Rosa' en centros educativos del concejo, dentro de la programación del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, ha asistido este martes a una de estas sesiones en la Escuela de Educación Infantil Peña Careses, en Pola de Siero. La iniciativa está dirigida al alumnado de Educación Infantil y busca fomentar desde edades tempranas valores como la igualdad, el respeto y la convivencia, según ha informado el Ayuntamiento.

La programación incluye también la representación teatral 'El León de Rosa', a cargo de la compañía Cuéntame un cuadro, este jueves, 26 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Teatro Auditorio de Pola de Siero.

El espectáculo está centrado en la figura de la pintora francesa Rosa Bonheur y se dirige al público familiar a partir de seis años. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Iglesias ha destacado que "es fundamental trabajar la igualdad y el respeto desde las primeras etapas educativas" y ha señalado que la educación es "una herramienta fundamental para prevenir la violencia y avanzar hacia una sociedad más igualitaria".