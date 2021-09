El Ayuntamiento promoverá la información sobre el derecho a la muerte digna y el testamento vital

Gijón impulsará el sector de la moda en la ciudad

La proposición conjunta de PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón sobre la promoción de los derechos de las personas al final de la vida ha salido este miércoles adelante en el Pleno Municipal, con el rechazo de PP y Vox y la abstención de Foro.

Por parte de IU, su portavoz, Aurelio Martín, ha recordado que la Ley de Eutanasia reconoce un derecho que no obliga a ninguna persona a hacer uso de él, pero sí a las administraciones a que quien lo

quiera hacer, lo haga en "plenas garantías".

Por parte del PSOE, la edil Natalia González ha llamado la atención sobre que esta iniciativa la suscriben cuatro de los siete grupos municipales.

Asimismo, ha defendido el derecho de la vida en todas las facetas, también la muerte, y el derecho a la autonomía personal. Es por ello, que con esta propuesta se pretende hacer más efectivo que la ciudadanía de Gijón pueda ejercer sus derechos.

Por parte de Ciudadanos, la edil Mara Simal ha recalcado que es algo que nos afecta a todos y ha abogado por naturalizar la muerte. Ha apuntado que en Asturias existe un registro de voluntades anticipadas, pero ha achacado que hay pocos apuntado a que apenas hay canales para informarse y es dificultoso formalizar el documento

de últimas voluntades.

Ha lamentado, eso sí, que los recursos para atención de cuidados paliativos se quedan "cortos". Sobre la iniciativa plenaria, ha recalcado que se busca la dignidad y la defensa de la libertad, que incluye la objeción de conciencia.

Foro, por su lado, se ha quejado de que se trae de nuevo un debate ya desarrollado "con éxito" en las Cortes Generales, pero no habla de las necesidades de Gijón. Y si bien no están en contra de la "adecuada" regulación de la muerte digna, no procede, a su juicio, intercambiarse los papeles entre administraciones, ya que la competencia es del Principado.

En el caso de Podemos-Equo Xixón, el edil Rufino Fernández han defendido la necesidad de promover el derecho a la muerte digna y el testamento vital.

Tanto desde el PP como desde Vox se ha recalcado que sus respectivos partidos tienen recurrida la Ley de Eutanasia. La edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja ha incidido en que no son partidarios de una cultura de la muerte digna, sino del derecho a una vida libre y digna hasta el último momento, de ahí que presentaron una ley de cuidados paliativos.

NADIE DUEÑO DE SU VIDA

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha recalcado que el derecho a la muerte digna va en contra de las ideas de su partido, que apoya una vida digna, según él. "Nadie es dueño de la vida, ni siquiera de la propia vida", ha sostenido.

A su juicio, ha lamentado que bajo la etiqueta de muerte digna se quiere ahorrar esfuerzos económicos para los cuidados de los enfermos en sus últimos días. Vox, en este caso, defiende la vida desde su concepción hasta su extinción natural.

Antes del debate en el Pleno, ha intervenido por videoconferencia la presidenta en Asturias de la asociación Derecho a una Muerte Digna, María Fernanda del Castillo Arévalo.

Esta ha animado a sumarse a las ciudades que ya han dado su apoyo. Del Castillo ha indicado que el hecho de morir trasciende las ideologías, a lo que ha apuntado que la Ley de Eutanasia trata de que los cuidados sean de calidad y que los últimos días se ajusten a la forma en que cada uno quiere acabar sus días.

Para ella, es necesaria una política "proactiva" para que la información acerca de la muerte digna llegue a todo el mundo,

así como la posibilidad de hacer el testamento vital, del que pocos asturianos han ejercido su derecho.

Ha pedido facilitar los trámites para realizarlo. También ha abogado por que los cuidados paliativos puedan ser desarrollados en casa del enfermo, algo que ha hecho extensible a las residencias. Se ha referido además al Observatorio de la Muerte Digna, que traslada un mapa de lugares y condiciones en los que se produce el proceso final de vida.

IMPULSO AL SECTOR DE LA MODA

Por otro lado, se ha aprobado una propuesta para fomentar el sector de la moda en la ciudad, con parámetros de sostenibilidad, a iniciativa de Ciudadanos, que incluye una incubadora empresarial, y otra del PP, por unanimidad, para la reforma y uso del Soccer World, cerrado desde 2019.

Sobre este último, el concejal de Actividad Física y Deporte, José Ramón Tuero, ha señalado que el Ayuntamiento no era titular del equipamiento hasta el pasado julio, a lo que ha avanzado que en breve se tendrá ya el pliego de condiciones del contrato.

En cuanto a que este equipamiento sea objeto de actos de vandalismo, ha indicado que cuando ocurren actúa la Policía Local, además de que periódicamente se revisa, y se arregla si procede, semanalmente, la verja que delimita el complejo deportivo.

Tuero sí que ha aprovechado para afear a Foro que insinúe que en su día se dio el contrato del Soccer World "a dedo", cuando no hizo nada para averiguarlo, si es que así lo pensaba, mientras gobernaba.

No ha prosperado, en cambio, una iniciativa de Podemos-Equo Xixón para la salud ambiental, con la reducción de la exposición a disruptores endocrinos. Podemos y Foro han votado a favor, en contra lo han hecho PSOE, IU y Vox, mientras que se han abstenido PP y Ciudadanos.

Y si bien la mayor parte de los grupos han dicho ser conscientes de la peligrosidad de estas sustancias químicas tóxicas que pueden afectar al sistema hormonal y generar enfermedades graves, como cáncer, algunos han incidido en que no toda la comunidad científica está de acuerdo en todos los aspectos de las investigaciones realizadas hasta la fecha. El Gobierno local, incluso, ha aludido a la dificultad de suprimir todos estos disruptores de todas las compras municipales.

HUERTOS DE OCIO

En el apartado de ruegos, el Gobierno local ha aceptado la iniciativa de Podemos-Equo Xixón para volver a sacar a licitación las 53 fincas municipales para su aprovechamiento económico por particulares y, de las que queden desiertas, se incorporen al listado de huertos de ocio, para autoconsumo.

Sobre otro de los ruegos de Podemos-Equo Xixón sobre promocionar la ciudad entre los 'nómadas digitales', el Gobierno local ha rechazado el ruego puesto que duda de que vayan a pernoctar en alojamientos regulados de la ciudad. Es más, ha advertido de que podría tener un impacto en el precio del alquiler.

