El Ayuntamiento reconoce a los 17 trabajadores municipales jubilados en 2025

Mariví Monteserín, en el centro - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha presidido este jueves el acto de reconocimiento y despedida a los 17 trabajadores y trabajadoras municipales que alcanzaron la jubilación laboral en 2025.

En el acto participaron el concejal de Recursos Humanos, Noé Vega, y varios miembros de la Corporación municipal. A modo de obsequio, y en señal de agradecimiento en nombre de la institución municipal, Monteserín y Vega entregaron a los empleados y empleadas presentes un reloj en agradecimiento por su vida laboral en el Ayuntamiento.

La alcaldesa reconoció públicamente la labor y la profesionalidad de todos estos empleados y empleadas, puesta al servicio de la ciudadanía avilesina durante décadas.