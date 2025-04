El Ayuntamiento reconoce a Adela Gabarri, mujer "gitana y feminista", su lucha por dejar atrás prejuicios

Moriyón destaca que contribuyó a transformar Gijón "en un espacio más igualitario"

GIJÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha rendido este martes homenaje a la presidenta de la Asociación Gitana de Gijón, Adela Gabarri, exponente especialmente por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres gitanas.

"Me siento mujer, gitana y feminista", ha resaltado Gabarri en un acto en el Consistorio gijonés y ha reconocido que el foro feminista fue lo que le dio alas para volar "y voy donde yo quiero y hago lo que yo quiero", ha remarcado.

Ha recordado, asimismo, como en el año 2000 entró, junto con la Fundación Secretariado Gitano, a trabajar en Gijón. "Lo que más amo y quiero es mi identidad", ha asegurado, al tiempo que se ha reivindicado como feminista porque significa igualdad de oportunidades y de derechos de las personas.

"Si tú a mí no me conoces, no me debes juzgar porque no se debe juzgar a las personas si no las conoces", ha llamado la atención sobre los estereotipos o prejuicios hacia la etnia gitana.

A este respecto, ha incidido en que si ella comete un delito, que la lleven presa, pero no admite que juzguen a todo un pueblo que lleva 600 años en España.

Al tiempo, ha recalcado que cuando llegaron a España traían una cultura diferente, un idioma y un apellido y en este país se lo quitaron.

Ha explicado, también, que el primer gitano que llegó a España, en 1425, procedía de Egipto, pero ella, tiene como bandera la de Asturias, porque es donde vive.

"Toda aquella persona que tenga un cargo es pecado robar, muy malo y tiene delito y puede ir hasta la cárcel, pero toda aquella persona que trabaja debe comer", ha señalado, por otra parte, al tiempo que ha pedido una vivienda digna para el pueblo gitano. "Mi gente lo está pasando muy mal", ha agregado

"Todos los gitanos no somos buenos, los hay malos", ha reconocido, para acto seguido matizar "pero vosotros dejáis que desear", con referencia a los payos. Ha agregado que no todos son buenos ni todos malos, y ha agradecido a quien les ayudó.

UNA GITANA DE RESPETO

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por su lado, ha destacado de Adela Gabarri que es una mujer muy querida en la ciudad. "Te defines como una mujer gitana, libre y feminista", ha resaltado, a lo que ha añadido que ella también añadiría "que eres una gitana de respeto y, sin duda, una gran matriarca".

Además, sobre el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, la regidora ha considerado que debe servir para recordar las "injusticias históricas y tener presentes las barreras que a día de hoy aún impiden el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía de todo un pueblo, perpetuando con ello su exclusión social y económica".

"La sociedad actual no ha logrado dejar atrás los prejuicios, los rumores, los estereotipos que inducen a la persecución y a la discriminación, y con ello a la exclusión, a la opresión y a la marginación", ha lamentado.

Frente a ello, ha resaltado de Gabarri que "su práctica pedagógica y su activismo ha permitido unir las fronteras que separan las diferencias culturales para encontrarnos en un espacio común de respeto y de convivencia".

Ha incidido, especialmente, en que no su vida fue "dura, llena de dificultades", pero "su gran capacidad para sobreponerse, su firme determinación y su alegría son hoy lo que más nos conmueve y nos llena de admiración", ha asegurado.

Ha contado, unido a ello, que Adela llegó tres veces a Gijón, "dos de ellas huyendo de la violencia y de un destino impuesto". La tercera vez, según la alcaldesa, regresó para construir un futuro junto a su familia y contribuir a transformar Gijón "en un espacio más igualitario".

"Con una mente privilegiada y una determinación admirable se propuso eliminar prejuicios, romper estereotipos, luchar por los derechos de las mujeres, erradicar el absentismo escolar, promover la educación y la inserción laboral, mejorar las condiciones de vivienda y, desde luego, que lo consiguió", ha elogiado Moriyón de Gabarri, de la que ha destacado su colaboración con múltiples entidades, incluido el Ayuntamiento gijonés.

Durante el acto, la alcaldesa ha hecho entrega a Gabarri de una réplica de las Letronas de Gijón, donde se destaca "su defensa de los derechos del pueblo gitano y su trabajo en favor de las mujeres".