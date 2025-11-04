El Ayuntamiento de Siero destina 30.000 euros a emitir 6.000 bonos de 5 euros para compras en comercios locales

El Alcalde De Siero, Ángel García, Y La Concejala De Comercio, Patricia Antuña, Junto A Amelia Areces, Responsable Del Servicio De Promoción Económica Y Desarrollo Local Del Ayuntamiento De Siero. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas al Programa Bono Digital-Siero de Tiendas 2025-2026, una iniciativa orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar su digitalización, según anunciaron este martes el alcalde, Ángel García, y la concejala de Comercio, Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña.

El programa cuenta con una dotación de 30.000 euros, más 10.000 euros adicionales para la puesta en marcha de la plataforma de gestión, y permitirá la emisión de 6.000 bonos digitales de 5 euros, que podrán canjearse en los establecimientos adheridos entre el 15 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026. Cada ciudadano podrá obtener hasta 20 bonos, con los que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras.

Cada bono se aplicará a compras mínimas de 15 euros y se podrán acumular varios en una misma operación. Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos canjeados, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros según la demanda de la campaña.

La plataforma digital permitirá gestionar de forma ágil la adhesión de los comercios, así como la emisión y el canje de los bonos por parte de los consumidores.

Durante el anuncio, el alcalde destacó en rueda de prensa que "este es un ejemplo del compromiso que tenemos con el comercio local y con todos los colectivos de Siero. Queremos ayudarles y colaborar para que les vaya lo mejor posible".

Los establecimientos interesados disponen de diez días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para presentar su solicitud a través de la sede electrónica municipal. La campaña requerirá un mínimo de 25 comercios adheridos para su puesta en marcha. En la última edición, celebrada hace dos años, participaron 53 comercios.