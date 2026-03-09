El Ayuntamiento de Siero saca a subasta 76 vehículos retirados de la vía pública

La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes; el alcalde de Siero, Ángel García; y el concejal de Saneamiento, Abastecimiento de Agua y Parque Móvil, Pergentino Martínez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha anunciado este lunes, junto a la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, y el concejal de Saneamiento, Abastecimiento de Agua y Parque Móvil, Pergentino Martínez, la publicación de la enajenación de 76 vehículos retirados de la vía pública por el Consistorio y depositados en el recinto del Mercado de Ganados de Pola de Siero.

Según ha explicado el primer edil, los vehículos han sido declarados como efectos no utilizables y saldrán a subasta pública con un precio de salida conjunto de 3.800 euros. "Son vehículos para desguace. El objetivo es despejar esa zona, que está en mal estado", ha señalado García.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de marzo.