El Ayuntamiento de Villaviciosa convoca este lunes una reunión informativa sobre el Parque Fluvial de La Barquerina

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha convocado una reunión para este lunes, 29 de diciembre, a las 10.00 horas en el Salón de Actos del Ateneo Obrero con el objetivo de facilitar toda la información técnica y jurídica disponible sobre la problemática urbanística del parque fluvial de La Barquerina

Según informa el Consistorio, en el encuentro sobre la situación creada tras la actuación administrativa iniciada a instancias de la Demarcación de Costas del Estado en el ámbito del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, participará el equipo de gobierno local, así como el arquitecto municipal. La reunión es abierta a todas las personas interesadas y a aquellas que pudiesen verse afectadas por los expedientes administrativos en trámite.

En relación con las medidas cautelares adoptadas, el Consistorio señala que ha comparecido en los expedientes y se ha opuesto, presentando el pasado 24 de diciembre un escrito de alegaciones en el que solicita el levantamiento de las medidas. El Ayuntamiento considera no justificada la actuación de la Demarcación de Costas y asegura que ejercerá todas las acciones legales necesarias para defender los intereses municipales y de las personas potencialmente afectadas.