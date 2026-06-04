AZSA planta a CCOO en la reunión prevista en el SASEC y el sindicato no descarta volver a convocar huelga

El secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturies y trabajador de Asturiana Zinc, Ignacio Requena, junto a otros compañeros del sindicato a la salida del SASEC. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de AZSA no ha acudido este jueves al encuentro que tenia previsto con el sindicato CCOO en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos con el fin de llevar a cabo un proceso de diálogo que "ponga fin a la tóxica política laboral". Ante el plante de la dirección y del Sindicato Independiente de Trabajadores de Asturiana de Zinc, CCOO no descarta convocar nuevas jornadas de huelga.

Así lo ha indicado el secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturias y trabajador de Asturiana Zinc, Ignacio Requena, que ha explicado que ahora estudiarán con la plantilla las iniciativas a desplegar, ya que entienden que "es una falta de respeto a la plantilla el hecho no comparecer en un acto en el que se les convocaba para abordar un problema tan grave como la insuficiencia de plantilla y la repercusión que eso tiene en la salud de los trabajadores".

CCOO lleva tiempo alertando de la situación actual de los trabajadores y trabajadoras en Azsa. Considera el sindicato que se necesita de manera urgente aumentar la plantilla y abordar la sobrecarga de trabajo que está propiciando un alarmante aumento de la siniestralidad y la merma de la salud.

La sección sindical desconvocó las jornadas de huelga previstas para abrir un marco de diálogo con la dirección de la empresa y poner fin a la tóxica política laboral.

"Hay que recordar que tenemos, tanto las bajas por accidente como por contingencia común, disparadas. Hay departamentos en los que uno de cada cuatro trabajadores no acuden a trabajar porque están enfermos", dijo Requena.

Así ha indicado que es necesario negociar cuanto antes la ampliación de la bolsa de trabajadores que "se ha llevado al límite" y ha manifestado que lo que si que queda claro es que el funcionamiento de la empresa evidencia que cuando hay tantas ausencias y esto tiene que ver con la implantación de este modelo, tiene que ver directamente con una con un modelo que abusa de la plantilla que acuda a trabajar".