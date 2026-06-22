El balance de tráfico del fin de semana en Asturias se salda con 15 heridos leves y 42 siniestros

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OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras del Principado de Asturias han registrado un total de 42 accidentes de tráfico durante el fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de junio, según los datos facilitados por la Guardia Civil de Asturias. Estos siniestros se han saldado con quince personas heridas de carácter leve y otras cuatro que han quedado pendientes de valoración médica.

Por jornadas, el viernes 19 de junio se contabilizaron ocho accidentes en la red viaria asturiana. El balance de este primer día del fin de semana ha sido de un herido leve y cuatro personas pendientes de valoración.

Durante la jornada del sábado 20 de junio se produjo el mayor volumen de siniestralidad, con un total de 19 accidentes de tráfico registrados. Como consecuencia de estos siniestros, ocho personas han resultado heridas leves.

Finalmente, el domingo 21 de junio se cerró el fin de semana con quince accidentes de tráfico en las carreteras de la comunidad autónoma. El resultado de las incidencias en esta última jornada ha sido de seis heridos de carácter leve.