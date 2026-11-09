Banco de Alimentos se marca como objetivo de su gran recogida llegar hasta los 250.000 kilos de alimento donado

Presentación de la gran recogida de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, en el Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha animado este lunes a toda la ciudadanía, en la medida en lo que pueda, a participar en la gran recogida de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, que tendrá lugar del 13 al 23 de este mes en distintos puntos de la región.

Así lo ha indicado durante la presentación de esta campaña, en el Salón de Recepciones municipal, en la que ha intervenido, también, la presidenta y el vicepresidente del Banco de Alimentos, Pepa Cañadas y Juan José Cima, y la directora General de Gestión de Derechos Sociales del Principado de Asturias, Diana Fernández Zapico.

El objetivo de este año es alcanzar los los 250.000 kilos de alimento donado y los 1.200 voluntarios, en una campaña de recogida que estará activa en más de 350 supermercados, 16 ayuntamientos, 24 empresas, entidades y asociaciones y en 23 centros educativos.

Pendás ha resaltado que con esta gran recogida se ve la importancia de la solidaridad y el compromiso de toda una sociedad con las personas que más lo necesitan.

Al tiempo, ha destacado la gran labor del Banco de Alimentos y su compromiso "constante". A su juicio, no se trata solo de una recogida de alimentos, sino que se trata de movilizar a toda una sociedad, a lo que ha remarcado que pequeños gestos, cuando se suman, pueden generar "grandes resultados".

Cañadas, por su parte, ha agradecido que la colaboración del Ayuntamiento gijonés y ha explicado que con esta gran recogida se quiere llenar la despensa por seis meses, si bien ha reconocido que igual no les llega porque tienen las estanterías "prácticamente vacías". "Damos lo que tenemos, no damos más abasto", ha confesado.

También ha advertido de que, dado el aumento de la carestía de la vida, las donaciones han caído y, al tiempo, hay más familias vulnerables. Por este motivo, ha remarcado que esta gran recogida supondrá para ellos "un gran desahogo".

Cima, en su caso, ha llamado la atención sobre que, según el último estudio de la pobreza del año 2025, el 25 por ciento de los españoles está en riesgo de exclusión, es decir, uno de cada cuatro, y si se habla de menores, el porcentaje aún es mayor.

En paralelo, ha recalcado que ha cambiado el perfil, al avanzar la pobreza laboral. Son personas con nómina pero que tienen dificultades para llevar una alimentación adecuada por un tema económico. Ha incidido en que tienen que elegir entre llenar la nevera o hacer frente a los alquileres.

De ahí que haya señalado que la gran recogida sigue siendo "muy necesaria" para que llegue de forma directa a personas "en situación límite". Cima ha remarcado que detrás de las cifras hay personas y familias, por lo que se pretende que nadie quede atrás.

Ha señalado, asimismo, que esta es la recogida más importante del año y se hace bajo el lema 'Solo faltas tú'. Ha explicado, en este sentido, que hay varias formas de donar. En el caso de supermercados, habrá voluntarios que informen de la campaña y se podrá donar alimentos de forma directa o, al pasar por caja, pedir añadir la donación económica en el tique de compra. También en la web del Banco de Alimentos se pueden consultar otros modos para hacer llegar donaciones.

Cima ha indicado que aunque la campaña dura más días, los próximos 13 y 14 son las fechas más importantes. Eso sí, ha insistido en que en algunos supermercados se alargará unos días más.

También ha remarcado que han querido ser "ambiciosos" con el objetivo de alcanzar los 250.000 kilos de alimentos. "Vamos a por ello", ha apuntado, a lo que ha señalado que entre los alimentos más idóneos para donar está el aceite, las conservas, legumbres cocinadas, alimentos infantiles o de desayuno.

APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN

Fernández Zapico, por su parte, que ha resaltado también la labor de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias y la importancia de esta campaña de recogida, ha defendido que, detrás de esta iniciativa "hay mucho más que alimentos".

"Hay tiempo, compromiso y solidaridad", ha resaltado, a lo que ha sumado que hay personas que deciden implicarse para ayudar a otras que están pasando por un momento difícil, lo que ha asegurado que tiene un "enorme valor".

Al tiempo, desde el Gobierno de Asturias, ha trasladado que el acceso a una alimentación adecuada forma parte de una vida digna y ha agregado que la Administración debe trabajar para garantizar derechos y ofrecer protección a quienes más lo necesitan.

"La solidaridad es imprescindible, pero no puede sustituir ni a los derechos ni a las políticas públicas", ha advertido, no obstante. En esta misma línea, ha alertado de que se necesite un sistema público de protección social "fuerte".

De igual manera, ha opinado que se necesita trabajar conjuntamente con las entidades locales, con las entidades sociales y con organizaciones como la Fundación Banco de Alimentos, que conocen muy bien las necesidades y tienen una enorme capacidad para movilizar la solidaridad de la sociedad asturiana.

"Cada gesto cuenta y cuando sumamos muchos pequeños gestos somos capaces de construir una sociedad más fuerte, más cohesionada y sobre todo más justa", ha destacado.