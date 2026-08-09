La banda estadounidense Friko ofrecerá en Oviedo su único concierto dentro del ciclo SON Estrella Galicia

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OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Friko ha programado un único concierto en Oviedo el próximo martes 11 de agosto en Kuivi Almacenes, de la mano del proyecto musical SON Estrella Galicia. En este concierto la banda presentará en directo su segundo álbum, titulado 'Something Worth Waiting For'. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma DICE.

Según ha informado SON Estrella Galicia en nota de prensa, el grupo originario de Chicago ha experimentado una rápida evolución desde sus inicios hasta convertirse en una de las formaciones con mayor proyección del panorama independiente.

Su disco de debut, 'Where wéve been, Where we go from here' (2024), conó con el respaldo de publicaciones especializadas como Pitchfork, Rolling Stone, NPR Music, SPIN o NME, medio este último que le ha dedicado su portada.

Esta repercusión ha impulsado una gira internacional que ha llevado a la formación a actuar en Norteamérica, Europa y Asia, además de participar en festivales como Fuji Rock, Pitchfork Festival, Newport Folk o Lollapalooza. Asimismo, en este periodo la banda ha compartido escenario con formaciones como The Flaming Lips, Modest Mouse, Water From Your Eyes o Black Country, New Road.

Para la producción de su nuevo trabajo, 'Something Worth Waiting For', el grupo ha contado con el ganador del Grammy John Congleton, reconocido por sus trabajos junto a artistas como Angel Olsen o St. Vincent.

El concierto fijado para el 11 de agosto en la capital asturiana se enmarca en el programa de SON Estrella Galicia, la iniciativa cervecera de Estrella Galicia (Hijos de Rivera) que cumple más de 17 años promoviendo la creación musical en escenarios de España, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y Alemania.