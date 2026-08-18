Barbón aboga por integrar en España a los menores llegados a Ceuta y rechaza criminalizarlos

Adrián Barbón, en Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha realizado un llamamiento al "humanismo" en la gestión de los menores que han entrado en Ceuta, afirmando y ha rechazado cualquier intento de criminalizarlos por su llegada a las fronteras españolas.

Barbón ha insistido en que los niños que llegan a territorio español "tienen que integrarse en la sociedad española, en todo el territorio" debido a que "la presión que hay en Ceuta lo hace sencillamente insostenible", argumentando que esta distribución es necesaria para aliviar la situación en la ciudad autónoma.

El presidente asturiano ha criticado duramente el lenguaje utilizado en el debate sobre este asunto, señalando que "están intentando criminalizar y hacer delincuentes a esos niños" y ha defendido que "los niños, vengan de donde vengan, tienen que tener una oportunidad en la vida", independientemente de su procedencia.

Sin embargo, Barbón ha diferenciado claramente entre la situación de los menores y los hechos ocurridos en Ceuta, aseverando que "una cosa es lo que pasó en Ceuta, que desde luego es un atentado a la integridad territorial, y por tanto nuestra soberanía nacional" y ha señalado que "hay una responsabilidad de Marruecos clarísima" a la que ha mostrado su "solidaridad con Ceuta y sus vecinos, porque es España también".

El dirigente autonómico, en unas declaraciones a los medios en Avilés, ha concluido su intervención enfatizando la necesidad de "tener mucha más humanidad" con los menores migrantes, subrayando que "no criminalizar a nadie por el hecho de ser un niño que haya llegado a nuestras fronteras" debe ser un principio fundamental en la gestión de esta cuestión.

SOGRANDIO

También a preguntas de los periodistas, Barbón se ha referido a la situación del Centro de Responsabilidad de Menores de Sograndio, en Oviedo, donde se han producido sucesos como peleas, fugas y vigilantes heridos en los últimos días.

Barbón ha dicho que el Gobierno asturiano está tramitando diferentes medidas, pero ha querido recordar qeu Sograndio no tieen nada que ver con un centro de menores. "No los mezclemos con menores que llegan a nuestras fronteras", ha insistido.

En cuanto a la presencia de mayores de edad en Sograndio, ha explicado que son menores condenados que cumplen la mayoría de edad y se quedan en el centro. "Lo normal, salvo que el juez decida otra cosa, y en este caso sólo puede decidir el juez, es que concluyan la pena en el centro donde estén", ha comentado.