Barbón afirma que España vive "un 'Me Too' generalizado" y reivindica "tolerancia cero" ante casos de acoso

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este viernes que España atraviesa "un 'Me Too'" en el ámbito del país, no solo de un partido", en referencia a los casos de presunto acoso que han salido a la luz en los últimos días.

Durante la inauguración del XX Foro de Asociaciones de Mujeres del Valle del Nalón, el jefe del Ejecutivo asturiano ha defendido que la situación "descorcha la botella" y deja aflorar "la espuma de una sociedad machista" que afecta "a todos los ámbitos: político, social, sindical, cultural o deportivo".

"Si pensaban que me iba a quedar callado, evidentemente yo sí voy a hacer referencia a ello. No puede ser de otra manera", ha comenzado diciendo el presidente socialista, quien ha llamado a una reflexión generalizada.

Barbón ha condenado "el machismo rancio" y ha asegurado que no permitirá que "babosos, puteros o corruptos marquen la posición sobre la defensa de los derechos de las mujeres". Ha recalcado que la investigación interna abierta en el PSOE debe completarse y, si se aprecia posible delito, trasladarse a la Fiscalía. "Lo tengo claro: tolerancia cero. Ese es el camino", ha subrayado.

El presidente ha reivindicado que milita en un partido que "siempre ha llevado a gala no tapar ni callar" y ha insistido en que la respuesta debe ser "contundente, tajante y drástica". Barbón ha asegurado que, al igual que en casos de corrupción, "hay que tener tolerancia cero, depurar responsabilidades y llegar hasta el final" en las investigaciones, adoptando "las decisiones que se tengan que tomar para cortar por lo sano esas situaciones".