Barbón afirma que el reto del Consejo de Transparencia es dejar Asturias "a salvo de la destrucción de la democracia"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Manuel Pérez y el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Pérez Fernández ha tomado posesión este viernes como Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, una nueva institución que, en palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, es muy importante para la democracia asturiana. En este sentido ha trasladado a José Manuel Pérez que "tiene el reto fundamental de que Asturias quede a salvo de esa tendencia que existe en el mundo de destrucción del sistema democrático".

"La democracia en sí misma es algo que hay que permanentemente estar cuidando. Si no se la riega, es como las plantas, acaba muriendo. Lo peor de hoy es que la democracia se encuentra en un momento en el que se la impugna no de manera formal, pero sí de manera estructural", indicó Barbón.

El presidente asturiano, que ha elogiado la trayectoria de Pérez, ha recordado que la transparencia es una obligación y supone apostar porque los políticos "no sólo tengan los bolsillos de cristal, sino que también sus acciones, sus comportamientos, su forma de ser, de actuar, se correspondan en público con lo que hacen y dicen en privado".

En la misma línea, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha asegurado que la democracia que conocemos, "está siendo impugnada a nivel universal y está siendo impugnada por sus insuficiencias". Así ha considerado que este tipo de instituciones "son instrumentos pro democracia para sanar los déficits de la democracia".

Ha elogiado al presidente del Consejo asegurando que "los grupos políticos han elegido a una persona, a José María Pérez, acertada, con mucha experiencia, con una gran trayectoria.

"Yo creo que es un acierto. Estoy seguro que va a saber en esta andadura que se inicia aunar estos dos asuntos muy importantes como es el de cumplir con la finalidad de la transparencia y hacerlo de una forma eficaz, eficiente, dando respuesta rápida a los asuntos sin gran coste para la administración pública", dijo Cofiño.

En su intervención, Pérez, que agradeció a la Junta General del Principado por el apoyo prestado durante el desempeño de su labor en el servicio jurídico de la Cámara, recordó que durante su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria ya expuso sus ideas sobre lo que representa la transparencia y la integridad, así como sobre la relevante función que corresponde desempeñar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

"Quisiera simplemente reiterar mi compromiso con esos principios y añadir que con este acto se cierra la fase de mi nombramiento y se abre una nueva fase tan exigente como ilusionante, la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al servicio de la ciudadanía del Principado", dijo.