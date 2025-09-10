Barbón agradece a Tomé sus propuestas en materia de incendios y lamenta que PP y Vox no presente ninguna

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha agradecido este miércoles a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé que plantee propuestas concretas a la hora de abordar y mejorar la gestión y prevención de los incendios ha lamentado que "ni la derecha ni la extrema derecha de Asturias" ofrezcan medidas.

"Creo que este es un tema tan sensible que debería de ser despolitizado. A mí nunca se me habrá escuchado jugar la gestión del una otra comunidad autónoma en materia de incendios aunque me preguntaron los medios nacionales en reiterada su ocasión es en reiteradas ocasiones. Yo echo de menos aquí que la derecha la extrema derecha planteen propuestas concretas", dijo.

Barbón respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha preguntado al presidente "¿cómo piensan proteger a la Asturies abandonada para que no vuelva a arder?".

Ha incidido Barbón en que "no hay ninguna Asturias abandonada" y una muestra es el fondo de 20 millones disponibles para los ayuntamientos para ejecutar obras de prevención y lucha contra incendios.

"No hay una Asturias abandonada, es más se prima a aquellos consejos que tienen más riesgo de incendio pero es verdad que la línea de trabajo que se tiene que reflejar en el presupuesto va ligada a reforzar la prevención siendo conscientes y especialmente de los pueblos", dijo Barbón.

Ha indicado que su Gobierno plantea dos "ideas fuerza" en torno a lo que creo que deben hacer: la primera es proteger los pueblos es decir en el entorno esa interfaz que se dice así entre el monte y el pueblo es clave para evitar que los pueblos incendien y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con el refuerzo del servicio de emergencias que para es clave porque la extinción es importante ya que nunca existe el riesgo cero.

PROPUESTAS DE TOMÉ

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha indicado que la pregunta clave es si los incendios son un mal endémico o si hay algo que podamos hacer para evitarlos.

Así ha indicado que sin duda es fundamental y lo más importante la dotación adecuada de recursos humanos y técnicos. No obstane ha indicado que en esta intervención le gustaría centrarse más en la prevención porque las medidas parece que no están siendo suficientes y verdaderamente es lo más importante.

"Además de preguntas trataré de hacerle alguna propuesta de mejora un aspecto clave para prevenir los incendios", ha dicho Tomé que ha abogado por una mejora en la coordinación del territorio. "Necesitamos delimitar claramente las zonas aptas para el pastoreo", ha dicho.

"Ejecutar esas partidas destinadas a la prevención, saber cómo van a ayudar a estos ayuntamientos a los más pequeños sobre todo para que puedan ejecutar de forma eficaz estas partidas; la gobernanza participativa creando creen mesas locales de gestión del territorio; los suelos en mano común que permitan una mejor gestión, una gestión más adecuada los montes; la necesidad de vigilancia efectiva o la recuperción de los acotamientos al pastoreo en los terrenos quemados", han sido otras de las propuestas de Tomé.