Barbón anuncia mejoras en deducciones por hijos, saneamiento ganadero total y matrículas universitarias gratis

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha aprovechado este miércoles su turno de réplica al líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo en el Debate de Orientación Política para hacer tres anuncios: nuevas deducciones por hijos en el IRPF, el compromiso de hacer el saneamiento al 100% de la cabaña ganadera y trasladar al Presupuesto de 2026 la gratuidad de la matrícula universitaria en todos los cursos.

Estos tres anuncios, según Barbón, se contraponen a la falta de propuestas y alternativas del principal grupo de la oposición en el Principado. Así, respecto a las nuevas deducciones ha explicado Barbón que siguen favoreciendo las clases medias y clases trabajadoras y todo lo que tiene que ver con la natalidad. Por ello van a proponer, de cara a la siguiente reforma que tengamos que abordar en el Presupuesto, la deducción por el primer hijo pase a ser de 600 euros y por dos hijos se eleve hasta los 2.200 euros, para el límite de renta de 35.000 euros en este caso cuando son declaraciones individuales o 45.000 cuando son conjuntas.

"Esta es una medida que tiene impacto directo en las familias, insisto, de clase media y clase trabajadora, por eso tiene límite de renta", dijo Barbón.

El segundo anuncio ha sido el compromiso de hacer llevar a cabo el saneamiento al 100% de la cabaña ganadera asturiana, pese a que por nuestros índices podríamos no hacerlo. "Es un compromiso que hemos adquirido con los ganaderos, con los colectivos ganaderos, y que además yo creo que tiene muchísima importancia", dijo.

En cuanto al anuncio que tiene que ver con la educación, Barbón ha manifestado que se trata de una propuesta que personalmente va a llevar al debate con los grupos en la negociación presupuestaria que pasa por "configurar un auténtico sistema público educativo en Asturias que apueste porque desde los cero años, con esa red de las escuelinas hasta finalizar el grado, evidentemente cumpliendo unos rendimientos académicos determinados, alguna vez pase primero, todo pueda ser gratis desde el punto de vista de la matrícula".

"Mi propósito es que los presupuestos del año 2026 incorporen la gratuidad de la matrícula universitaria en la Universidad de Oviedo para los alumnos y alumnos de la universidad pública que alcancen un determinado nivel de rendimiento académico en el primer curso, de forma y manera que los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de los demás cursos de los distintos grados universitarios, en septiembre del año 2026 podrían iniciar la Universidad Pública de Asturias sin tener que pagar matrícula", dijo.