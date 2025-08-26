Barbón apela a la colaboración ciudadana tras detectar un incendio presuntamente intencionado en Tuña (Tineo)

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preside una reunión del Cecopi el 24 de agosto. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha pedido este martes la colaboración de la ciudadanía ante cualquier indicio de provocación de incendios forestales, después de haber detectado un fuego presuntamente intencionado en Tuña (Tineo). Este incendio, que se inició este lunes, ya está estabilizado.

En unas declaraciones a los medios al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que realiza el seguimiento de la evolución de los incendios forestales, Barbón ha reprochado a los "sujetos" responsables de esta quema que añadan "más problemas" a la situación de los incendios forestales en Asturias.

El presidente ha pedido a la ciudadanía que, cuando detecte "cualquier movimiento" o a cualquier persona que pueda estar prendiendo fuego, que avise a las autoridades porque así será "mucho más sencillo de controlar y estabilizar".

El fuego de Tineo, ha explicado, "por suerte" está estabilizado. "No está ni siquiera activo porque hubo una rápida actuación de nuestro servicio de emergencias", ha dicho.

"DÉMONOS CUENTA DE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN"

El líder del Ejecutivo autonómico ha pedido a los asturianos que sean conscientes de la "gravedad" de la situación y del cansancio que acumulan todos los integrantes del operativo de extinción de incendios, que llevan "semanas luchando contra los incendios".

"Esta gente que prende fuego, que presuntamente incendia, no se da cuenta de lo que supone para estas personas que están en primera línea de fuego poniendo en riesgo su seguridad y su vida", ha reprochado, reiterando la petición de colaboración ciudadana para denunciar "inmediatamente" ante cualquier sospecha.

ESPERA QUE LA LLUVIA ABRA UNA "VENTANA DE OPORTUNIDAD" EL MIÉRCOLES

Por otro lado, en cuanto a la evolución de los incendios activos --en Cangas del Narcea (Genestoso), Degaña y Somiedo (Caunedo)--, Barbón espera que las temperaturas vayan descendiendo este martes y llegue la lluvia este miércoles de forma sostenida en el tiempo.

Ello permitiría abrir "una ventana de oportunidad" para "entrar a rematar la situación" y lograr estabilizar finalmente los tres incendios. "Están siendo días tensos, complejos, pero hoy estamos mejor que ayer", ha dicho, para después asegurar que ya se están perimetrando y controlando. La prioridad, ha agregado el presidente, es garantizar "en todo momento" la seguridad de las personas.

En cuanto al incendio de Somiedo, que se puede observar desde la población de Perlunes, Barbón ha explicado que actualmente los técnicos no indican que haya amenaza para la población. En todo caso, ha dicho, va a haber personal desplazado a esa parte del pueblo para actuar como actuaron por la otra parte del pueblo.

Respecto a la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, el presidente ha indicado que aún queda por fijar el perímetro exacto de las zonas afectadas para calcular las que puedan ser declaradas catastróficas.