Asturias registra seis incendios forestales, tres de ellos activos y otros tres estabilizados

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra este martes un total de seis incendios forestales, de los cuales tres permanecen activos y tres se encuentran estabilizados, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Los tres incendios activos se localizan en Degaña, en Genestoso (Cangas del Narcea) y en Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes).

En Degaña, las labores de extinción se centran en la defensa de la línea divisoria entre Asturias y Castilla y León, así como en las zonas activas hacia el concejo. En la zona trabajan efectivos de Bomberos de Asturias, dos brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF) de Tineo, las BRIF de Puerto El Pico y Ruente, la brigada de Navarra, la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como siete medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias, un avión bombardero desde Ibias, dos helicópteros Lima del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y tres helicópteros de las BRIF.

También se han movilizado cuatro bulldozer, según ha informado el SEPA a través de una nota de prensa. La UME y la BRIF han instalado además tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidades de entre 12.000 y 16.000 litros.

En el incendio de Genestoso, procedente del incendio declarado en Orallo (León), los trabajos se centran en la cabeza del fuego, en dirección a la braña de Xunqueiras. En las tareas participan Bomberos de Asturias, la UME, una empresa forestal, una retroaraña, un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del MITECO.

Por su parte, en el incendio de Somiedo, los trabajos se orientan a la extinción de reproducciones dentro del perímetro ya quemado, entre el Pico Mocosu y Gúa. En este operativo actúan Bomberos de Asturias, Guardería del Medio Natural y dos empresas forestales, con apoyo de dos medios aéreos: un helicóptero de Bomberos de Asturias y otro del MITECO.

Además, hay tres incendios forestales estabilizados. Se trata del incendio de La Uña/Arcenorio (Ponga), donde intervienen Bomberos de Asturias y una empresa forestal; el de Camarmeña (Cabrales), con algún foco caliente al inicio de la senda del Cares, en la vertiente leonesa, que permanece bajo seguimiento por parte de la Guardería del Medio Natural; y el de Tuña/Merillés (Tineo), donde continúan los trabajos de enfriamiento en puntos calientes, a cargo de Bomberos de Asturias y una empresa forestal.