Barbón apoya el embargo de armas a Israel y condena el "exterminio" de palestinos en el conflicto con Hamás

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en los actos de celebración del Día de Asturias en Nava. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha respaldado este lunes las medidas anunciadas por el Gobierno central contra Israel, afirmando que "van en la buena dirección de sancionar al gobierno y lógicamente a los asentamientos ilegales".

Así se ha referido al paquete de nueve medidas anunciado esta mañana por el presidente Pedro Sánzhez para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

Barbón ha manifestado durante la celebración de los actos del Día de Asturias en Nava su profunda preocupación por el conflicto, señalando que "no entiende cómo la Unión Europea mira para otro lado ante la muerte de miles y miles de personas y el asesinato de miles y miles de niños", comparando la situación con la condena previa a Rusia por la invasión de Ucrania.

El presidente socialista ha hecho un llamamiento a la humanidad, citando al Papa Francisco y recordando "esa apelación a la concordia y a la paz", y ha condenado expresamente "el atentado de Hamás", pero también ha criticado la respuesta desproporcionada contra "un pueblo humilde, trabajador, que está viviendo en una situación límite".

Barbón ha insistido en la importancia de mantener la humanidad en la política, advirtiendo que "los políticos que pierden la humanidad y hablan de las personas como si fueran números se equivocan", y ha reafirmado el compromiso de su gobierno de defender "los derechos de los más débiles".

Finalmente, ha criticado al líder de la oposición en Asturias, Álvaro Queipo, asegurando que "quien crea que este va a ser un gobierno cómplice con el horror y el terror se equivoca", y ha reiterado su postura de ser "coherente" en la condena de cualquier tipo de violencia.