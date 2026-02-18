Barbón asegura que ningún euro de fondos públicos se destinará a universidades privadas en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles en la JGPA. - PRINCIPADO

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado este jueves que la universidad pública tendrá prioridad "absoluta", tanto en financiación como en el acceso del alumnado a las prácticas obligatorias. "Ni un solo euro de dinero público irá a la universidad privada", ha subrayado en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias.

Barbón ha defendido la apuesta del Gobierno por la Universidad de Oviedo, materializada en un contrato programa que asegura la suficiencia económica de la institución y en medidas como la gratuidad de la matrícula para facilitar el acceso de cualquier persona.

El presidente ha precisado, en el turno de réplica a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que el Ejecutivo autonómico no ha autorizado la creación de ninguna universidad privada en Asturias, lo que requeriría, entre otros, la aprobación de una ley en el Parlamento. Barbón ha incidido en que lo que se ha permitido es la puesta en marcha de tres centros adscritos a universidades privadas "que tienen reconocimiento, que no son ningún chiringuito y que cuentan con una trayectoria de muchos años en el ámbito educativo".

Según ha señalado, esta medida no supondrá merma alguna en la Universidad de Oviedo, que actualmente cuenta con unos 20.000 estudiantes, pero sí permitirá que jóvenes asturianos que no consiguen plaza en la institución pública dispongan de otras alternativas para estudiar en la región.

"No confundamos privatizar con la iniciativa privada, porque son cosas muy diferentes. La Constitución ampara la iniciativa privada y nosotros nunca hemos sido contrarios a ella", ha subrayado el presidente, quien ha agregado que "privatización" es lo que ocurre en Madrid, "que está desguazando la universidad pública".

IMPACTO SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO

Tomé ha cuestionado la llegada de centros adscritos a universidades privadas a Asturias y su impacto sobre el sistema público. Tomé ha subrayado la existencia de fondos que "controlan" una parte significativa de la enseñanza superior y ha recordado que sindicatos como Comisiones Obreras han presentado contenciosos-administrativos contra la implantación de estas universidades. También ha señalado la preocupación de sectores académicos y profesionales de la salud por el uso de centros públicos para prácticas de estudiantes privados, calificándolo de "lesivo".

La parlamentaria ha criticado que se pueda consolidar un modelo segregado por renta y ha defendido la ampliación de plazas y recursos en la universidad pública como alternativa a la privatización de nichos de alta demanda. Tomé ha asegurado que la medida podría afectar a la cohesión social y a la calidad democrática de la educación en Asturias.

Tomé ha denunciado posibles "puertas giratorias" entre la universidad pública, la esfera política y los proyectos empresariales, y ha advertido que esta estrategia podría deslegitimar las instituciones académicas, que podrían verse presentadas como ideológicamente sesgadas.